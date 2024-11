Su adopción y una ‘maldición’: la curiosa historia personal de Juan Gómez-Jurado, el escritor invitado a ‘La Revuelta’

Cuando a los fans de la literatura de misterio se les pregunta por Juan Gómez-Jurado (46) a su mente vienen títulos tan populares como Reina Roja, Todo Arde y El Paciente. Sin embargo, la propia vida personal del escritor es digna de las historias que plasma en el papel y que acaban convirtiéndose en best seller. Tal y como él mismo confesó el día de su 42 cumpleaños, fue abandonado por su madre biológica en la maternidad del hospital O’Donell nada más nacer.

Si bien es cierto que el artista madrileño siempre se ha sentido arropado por sus padres adoptivos, los cuales ya han fallecido, y sus seres queridos en una entrevista en La Ventana de Cadena Ser reconoció que la sensación de abandono es una herida que nunca llega a curarse. “A pesar de que el amor existe, hay un agujero que no puedes llenar de ninguna forma. Te centras en el amor de tus padres, de los de verdad no de los biológicos, de la familia y de los amigos, pero hay algo que no termina de estar completo”.

El también periodista supo de la realidad de su origen cuando ya era un adulto. Una triste noticia que le llegó en una de las épocas más delicadas de su vida, puesto que estaba en pleno proceso de divorcio, y, además, su padre había sido diagnosticado de cáncer. “Me hundí por completo”. Una tormenta que pudo capear gracias al cariño y sentido del humor de sus amigos, y, por supuesto, al refugio que le brindó la lectura y la escritura.

De la misma manera, poniendo un poco de humor a tanta tragedia, Juan ha explicado en La Revuelta que sus novelas están bajo el influjo de una ‘maldición’ porque siempre que escribe alguien de su círculo cercano muere: su padre, su madre, su tía, su mejor amiga, su agente literaria… “No hay que invitarle más”, ha expresado por su parte Broncano, maestro de ceremonias del espacio de Televisión Española.

En cambio, no todo lo que rodea al autor es tristeza y melancolía. Después de su separación, Juan rehízo su vida sentimental con la escritora y psicóloga Bárbara Montes, madre de sus dos hijos. Además de los pequeños, de este romance han nacido dos de las sagas juveniles más vendidas en las librerías: Amanda Black y Rexcatadores.

Todo Muere, el nuevo éxito de Juan Gómez-Jurado

Este 5 de noviembre, Juan Gómez-Jurado ha lanzado al mercado Todo Muere, el último tomo de la saga Todo Arde. 648 páginas de intriga y acción con las que conocer el final de este adictivo thriller sobre tres mujeres (Mari Paz Celeiro, Sere Quijano y Aura Reyes) que han perdido absolutamente todo, y, ya sin nada que temer, están dispuestas a cambiar las reglas de la historia. Una ficción que ha cautivado a millones de lectores.

Más allá del mundo de la literatura, el periodista ejerce de presentador en el podcast Todopoderosos de Onda Cero junto a Javier Casado, Arturo González-Campos y Carlos Pacheco. Episodios de aproximadamente dos horas de duración en los que se debate de manera amena sobre diferentes temas relacionados con el entretenimiento, la cultura pop, el cine y la televisión.