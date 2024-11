Las primeras imágenes de Gisele Bündchen, radiante, tras conocerse que está embarazada

Gisele Bündchen y su novio, el instructor Jiu-Jitsu, Joaquim Valente, están radiantes y felices ante la época que les está tocando vivir. La pareja, que lleva saliendo desde junio de 2023, va a tener su primer hijo en común, y el tercero para la supermodelo que ya tiene a Benjamin Rein, de 14 años, y a Vivian Lake, de 11, nacidos de su matrimonio con el exjugador de fútbol americano Tom Brady. Aunque la feliz noticia se conoció hace varios días, no había trascendido ninguna fotografía de la brasileña embarazada. Hasta ahora, que ha acudido a un evento en el que, radiante y feliz, ha dejado ver cómo evoluciona su gestación.

© gisele

La modelo brasileña ha hecho su primera aparición pública desde que se conoció la noticia de su embarazo. Gisele ha acudido a la gala de aniversario del refugio Lotus House Women’s Shelter — el refugio para mujeres y niños más grande de Estados Unidos — en Miami, Florida, para conmemorar sus 20 años. Para la ocasión, Bündchen, de 44 años, ha optado por un elegante vestido de seda en color negro de cuello halter y espalda al aire, que ha combinado con unas sandalias de tacón del mismo tono.

© gisele

© Gisele

Gisele, muy orgullosa y sin poder ocultar su enorme felicidad debido a esta etapa tan especial que está viviendo, subió al escenario para hablar del trabajo que realiza la fundación con la que colabora, ya que en más de una ocasión ha acudido como voluntaria a servir comida a las mujeres del refugio. Las imágenes que ella misma compartió —por primera vez embarazada— desde que se conoció esta noticia, las acompañó de un texto en el que explica el "honor" que es para ella acudir a esta gala: "Me siento verdaderamente bendecida de apoyar a la visionaria Constance Collins y su increíble equipo, cuyo compromiso inquebrantable ha transformado innumerables vidas. Con su último logro (unir a más de 300 refugios para mujeres en todo el país a través de la Red Nacional de Refugios para Mujeres) están dando un paso audaz hacia la erradicación de la falta de vivienda. ¡Juntos somos más fuertes!".

© gisele

© gisele

A pesar de que no ha anunciado el sexo del bebé, según confirma People, Gisele "está muy emocionada" con su tercer embarazo y "planea dar a luz en su casa". También han detallado que "está muy feliz en Miami" y que "disfruta mucho de su vida allí". La pareja "está radiante por este nuevo capítulo en sus vidas y esperan crear un ambiente pacífico de paz y amor para toda la familia", tal y como informa el citado medio, encargado de anunciar su embarazo. No fue hasta el pasado mes de marzo cuando la modelo confirmó oficialmente su relación con Joaquim. "Es muy diferente, honesto y transparente" señaló en declaraciones al New York Times.

© gisele Gisele Bündchen con sus dos hijos, Benjamin y Vivian Lake

La historia de amor de Gisele Bündchen y Joaquim Valente

La pareja lleva saliendo desde junio de 2023, aunque se conocen desde dos años antes. Joaquim Valente fue un gran apoyo para Gisele tras su separación de Tom Brady, que se hizo pública en octubre de 2022. Es el tercer hijo para ella, que ya tiene a Benjamin Rein, de 14 años, y a Vivian Lake, de 11, nacidos de su matrimonio con el exjugador de fútbol americano, con quien rompió tras 13 años de casados.

© Getty Images Gisele Bündchen y Joaquim Valente

Brasileño como ella, Joaquim ha sido y es un gran pilar en su vida. Los rumores sobre su relación comenzaron tras salir a la luz diferentes viajes que hicieron juntos a Costa Rica. Aunque por aquel entonces ella sostenía que solo eran amigos, finalmente su relación acabó por ir un paso más allá. No es de extrañar, dado que tienen muchas cosas en común. A los dos les gusta llevar un estilo de vida sano. Valente tiene una empresa de entrenamiento con sus dos hermanos, Pedro y Gui, junto a quienes imparte clases de defensa personal en su centro del norte de Miami Beach. La dedicación a las artes marciales les viene de familia, como explica la web de su negocio, pues su padre, Pedro Valente Sr., ya se inició en ellas desde muy joven.