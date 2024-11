Britney Spears y el reencuentro con su hijo Jayden: un nuevo comienzo tras dos años de distancia

Hace dos años, los hijos de Britney Spears tomaron una dura decisión: Sean Preston, de 19 años, y Jayden James, de 18, se mudaron a un lujoso vecindario de Oahu, en Hawái, junto a su padre, Kevin Federline; la esposa de este, Victoria Prince; y las dos hijas que el matrimonio tiene en común, Jordan, de 13 años, y Payton, de 10, así como los hijos mayores del bailarín, Kori, de 21 años, y Kaleb, de 19, nacidos de su relación con la actriz Shar Jackson. Una situación que provocó aún más el distanciamiento entre la cantante y sus primogénitos, ya que han estado 24 meses sin verse. Hasta ahora, que la estrella musical se ha reencontrado con el menor de los hermanos.

A pesar de la complicada relación que Britney mantiene con sus hijos y su gran distanciamiento, parece ser que las cosas han mejorado y que la la intérprete de I'm a Slave 4 U y Breathe on Me, se ha reencontrado con el más joven de sus niños en California. Según informa el medio Page Six, "han pasado mucho tiempo juntos" e, incluso, "el joven está de regreso a California donde vive su madre". Una información que, a pesar de no dejar claro si solo está de visita o si se ha mudado de nuevo con la princesa del pop a la propiedad de 7,4 millones, en la ciudad de Thousand Oaks, sí que confirma que Preston, no se ha movido de Hawái.

Un acercamiento con el que Britney "está encantada de tener de vuelta a su bebé" y que, según el citado medio, "va por buen camino". Por otro lado, según ha explicado el abogado de Kevin Federline a TMZ, el padre de los chicos "no tiene constancia de una reconciliación entro ellos". A pesar de ser la primera vez de que Jayden se desplaza a casa de su madre, la estrella musical sí habría viajado a Hawái antes de verano para verles en varias ocasiones.

Antes de estas visitas, que se habrían producido antes de verano, la última vez que la cantante de Toxic vio a sus hijos fue "a principios de 2022", antes de su boda con Sam Asghari, celebrada el 9 de junio de 2022, a la que ni siquiera los adolescentes asistieron. Fue en septiembre de ese mismo año cuando Jayden habló sobre su distanciamiento en una entrevista con la cadena británica ITV. “Creo que a mamá le ha costado prestarnos atención a ambos y mostrarnos el mismo amor. No creo que le haya demostrado lo suficiente a Preston y me siento muy mal por eso”, dijo entonces sobre su hermano mayor. “Ambos hemos pasado por tanta presión en el pasado que este es nuestro lugar seguro ahora, para procesar todo el trauma emocional por el que hemos pasado para sanar, sanar nuestro estado mental”.

Por su parte, la respuesta de Britney a sus hijos no tardó en llegar. "Me he esforzado por ser la mejor persona que puedo. Espero que mis hijos algún día entiendan las razones de mis acciones, siempre bajo tutela, siendo rehén en mi casa y bajo supervisión. Finalmente a los 40 años, sin las restricciones a las que mi familia me ha sometido, le digo a mi hijo Jayden que le envío todo el amor del mundo cada día durante el resto de mi vida. Mi amor por mis hijos no tiene límites y me entristece saber que no estuve a la altura de sus expectativas como madre", señaló Spears.

La manutención de sus hijos

Según TMZ, Spears va a dejar de pagar la manutención de su hijo pequeño, Jayden, el próximo 15 de noviembre debido a su mayoría de edad. Durante estos años, la cantante ha estado pagando al padre de sus hijos 10 mil euros por quincena y anteriormente, por los dos, pagaba un total de 40 mil al mes. El abogado de Federlineha detallado en People, que la pensión se va a pagar hasta mediados de este mes porque es cuando el joven termina el colegio, ya que "según la ley de California, la jurisdicción de manutención de menores continúa hasta que el menor cumple 18 años, o si al cumplir 18 años aún no se ha graduado de la escuela secundaria, continúa hasta que se gradúa de la escuela secundaria, pero en ningún caso después de cumplir 19 años".