Keith Urban sufre un 'accidente' con su coche, valorado en 600.000 euros, mientras estaba con su hija Sunday

Keith Urban (57 años ) y su hija Sunday Rose han disfrutado de un plan padre e hija que ha tenido un final un tanto accidentado. El cantante y la adolescente, de 16 años, han acudido al concierto que Billie Eilish ha ofrecido en el estadio Bridgestone Arena de Nashville, espectáculo que se enmarca dentro de la gira internacional Hit Me Hard and Soft: The Tour.

Tras cantar y bailar al ritmo de temas tan populares como Lovely, Bad Guy y What I Was Made For?, el intérprete y Sunday Rose se disponían a abandonar el aparcamiento VIP para regresar a casa en su coche. Sin embargo, tal y como ha informado el diario británico Mail Online, Urban raspó los bajos de su vehículo, un Roll Royce valorado en 600 mil euros. "Se escuchó un fuerte golpe". Un accidente que ha causado diversos daños al lujoso coche que costarán miles de euros arreglar.

Nicole Kidman y Keith Urban, dos padres entregados

Keith Urban y Nicole Kidman pasaron por el altar en junio de 2006. Fruto de este matrimonio han nacido sus dos hijas, Sunday Rose (16 años) y Faith (14 años). La mayor de ellas está dando sus primeros pasos en el mundo de la moda y ha debutado como modelo en la Semana de la Moda de París luciendo sobre la pasarela algunos diseños de la firma Miu Miu de la temporada primavera/verano 2025.

El músico se siente muy orgulloso de todos los logros que está alcanzado su primogénita y se alegra de poder estar presente en todos ellos. “Pienso que estamos en casa la mayor parte del tiempo, no me he perdido nada y me siento muy agradecido por ello”, aseguró en una reciente entrevista en el programa de televisión Today Show.

Sunday, que parece haber heredado la pasión por la industria fashion de su madre, describió la oportunidad de desfilar con una prestigiosa marca como “muy emocionante”, si bien es cierto que admitió estar nerviosa ante tan gran reto.

Por supuesto, contó con el apoyo incondicional de la protagonista de Moulin Rouge, que no dudó en presumir de Sunday en sus perfiles públicos compartiendo varias fotografías del desfile junto a emoticonos de corazones. En el front row se encontraban otros rostros muy conocidos como Hilary Swank, Willem Dafoe y Cara Delevingne.

Cabe destacar que la actriz tiene otros dos hijos mayores, Bella (31) y Connor (29), a los que adoptó durante su matrimonio con Tom Cruise y con los que apenas tiene relación. Hay que recordar que la última vez que se les vio juntos fue hace casi ya dos décadas, concretamente en marzo de 2007.