La valentía de Malú al hablar por primera vez del trastorno alimenticio que padeció en su juventud

Malú ha sido la invitada de esta semana en el podcast que Vicky Martín Berrocal tiene en Podium Podcast, donde se ha sincerado sobre algunos capítulos de su vida de los que no había hablado hasta ahora porque "habría sido un escándalo mediático". La cantante ha confesado que sufrió problemas alimenticios que le llevaron a recibir ayuda profesional e incluso a quitar todos los espejos que tenía en su casa. Fue en 2010, tenía 28 años y estaba a punto de lanzar su disco Guerra Fría", cuando creció su obsesión por "comer menos, por estar delgada, por estar físicamente como tenía que ser". Y ha destacado que: "Se me fue bastante de las manos".

Se volcó en su profesión

La artista madrileña de 42 años reconoce que en aquellos momentos se volcó en su profesión: "Yo seguía trabajando, seguía con mil cosas, no podía centrarme en eso. Eso estaba, iba y venía, hasta que ya dejó de venir". Malú cuenta que han sido "un montón de años" los que estuvo "con el 'sí' y con el 'no'. Quité todos los espejos y los pesos de mi casa para no ver constantemente mi imagen". Su carrera en la música ocupaba el total de su tiempo, hasta que se dio cuenta de que su salud tenía que ser su prioridad: "Un día dije: 'Ya está'".

'Ahora me encanto'

Después de un mes sin dormir, tomó la decisión de ir a un psiquiatra: "Le conté que había tenido trastornos alimenticios. Me preguntó y le dije que a mí en su momento me dijeron que era anoréxica". Su diagnóstico fue distinto: "Tú no eres anoréxica, tú tienes conductas, pero no lo eres. Porque eso se fragua de otra forma, mucho antes". Desde ese momento la cantante cambió radicalmente: "No estoy enferma, no me pasa absolutamente nada. Se acabó. Seguí en mi dinámica de no pesarme y hasta hoy". Y termina, tajante: "Mi cuerpo a día de hoy me da lo mismo, me encanto".

Toda una liberación para la intérprete de Blanco y negro: "No sabía ni cómo contarlo, es muy duro el daño que te haces". Algo que Vicky Martín Berrocal le ha agradecido muchísimo "por la cantidad de mujeres a las que seguro vas a ayudar con tu testimonio".

Malú en concierto

¿Enamorada de un compañero de su equipo de producción?

Unas confesiones sobre su vida que la cantante ha realizado después de que este verano regresara al trabajo, tras pasar un tiempo alejada de los escenarios por cuidar de su hija, Lucía, que ya tiene 4 años, nacida de su relación con Albert Rivera, de quien se separó en julio de 2023, tras 5 años juntos. Además, durante este verano Malú se escapó unos días a Ibiza junto a Ángel Fernández, uno de los miembros de su equipo de producción. El tiempo dirá si son buenos compañeros de trabajo o algo más.