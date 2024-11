Hablamos con Álba Pérez, la inesperada representante de España en Miss International 2024

Alba Pérez se enfrenta a "uno de los mayores retos" de su vida, tal y como nos reconoce ella misma. La representante de España en Miss International 2024 llevará la bandera de nuestro país en el concurso, lo que para ella fue toda una sorpresa. Dispuesta a darlo todo, lo suyo podría terminar de ser un verdadero cuento de hadas si se alza con la victoria, ya que según las quinielas previas está entre las favoritas.

Hemos hablado con la gaditana de 22 años y 1.78 cm de altura a escasas horas de que se celebre el certamen de belleza en Tokio (Japón), sobre cómo está viviendo la experiencia y si ya sabe a quién le dedicará el triunfo en caso de ganar. Estudiante de medicina y cirugía, cabe recordar que la modelo llegó hasta aquí de forma inesperada, ya que ese lugar debía ser para la canaria Charlotte Harrison tras imponerse esta en la preselección española del pasado septiembre. Sin embargo, su renuncia por motivos personales supuso que ese puesto fuera para Alba.

¿Cómo te sientes a tan solo unas horas de que empiece el certamen? ¿Aumentan los nervios?

Sinceramente me siento en mi mejor momento y muy orgullosa del camino recorrido. Es increíble todo lo que he conseguido con mi equipo en tan poco tiempo, y el haber logrado que en Japón se sienta, suene y esté presente España es todo un orgullo. Hoy es el día de la gala final y, en vez de estar nerviosa, al menos por ahora, me veo más segura que nunca y con todo mi ser y mi espíritu concentrado al cien por cien para dar lo mejor de mí esta noche y representar a mi país como se merece en Tokio.

¿Cómo te enteraste de que finalmente el puesto era tuyo? ¿Cuál fue tu reacción? ¿Te lo esperabas? ¿A quién llamaste?

Me enteré por una llamada de teléfono. Fue un día completamente normal al llegar de la universidad, que me llamó el Director Nacional de Miss Internacional en España, Cres del Olmo. Pensaba que me había quedado a las puertas tras ser segunda en el festival de septiembre, por lo que ha sido un sueño hecho realidad de la noche a la mañana, sin esperármelo y casi un mes más tarde. Se me presentó uno de los mayores retos de mi vida. Mi primera reacción fue sacar la mejor versión de mi en la adversidad. No me lo esperaba para nada pero lo afronté con mucha responsabilidad e ilusión. La primera persona a la que llamé fue a mi abuela.

¿Cuál crees que es tu punto fuerte para alzarte con la victoria? Si ganas, ¿a quién dedicarás el premio?

Creo que mi punto fuerte es mi pasión incansable por luchar por mis sueños y autosuperarme, incluso en situaciones que a priori puedan parecer complicadas. Si ganase el premio, se lo dedicaría a aquella Alba pequeñita que vivía con muchas inseguridades y miedos. La que jamás hubiera imaginado donde ha llegado. Y se lo debo. De todas formas, por haber luchado siempre y no tirar la toalla, precisamente soy la mujer que soy hoy.

¿Te has enfrentado a algunos detractores? ¿Cómo lidias con las críticas?

Sí. Las lidio con tolerancia. Al ser estudiante de medicina (y espero que futura doctora), el hospital me ha enseñado a tratar con todo tipo de reacciones. Cada persona sufre de una manera distinta y es importante aceptar que cada uno tiene su punto de vista. Que la libertad de expresión es una realidad y es vital aprender a tener la suficiente confianza y amor propio como para que las opiniones de los demás no afecten tu camino ni tu trayectoria.

¿Cuáles son tus principales valores?

La humildad, la empatía, la perseverancia y una persona que hace las cosas muy de corazón.

¿De dónde viene tu vocación para estudiar Medicina y cómo empezaste la carrera? También dominas varios idiomas, por lo que serás muy buena alumna

Cuando era pequeña, tenía dificultades en el habla. No era capaz de hablar o de leer delante de los demás de manera fluida. Aquello hizo que se crearan en mi muchas inseguridades. No quería ir al colegio, empecé a sacar malas notas, llegué a sufrir bullying y ser objeto de burlas. Todo aquello me hizo pensar que mis sueños serían inalcanzables, porque si no era capaz ni de ir a la escuela, mucho menos iba a poder hacer una carrera el día de mañana.

Siempre quise ser médico, pero también lo quería compaginar más adelante con la profesión de modelo. Gracias a mi disciplina, tesón y el apoyo de mi familia, decidí enfrentarme al miedo dejando que me atravesara todas las veces que hiciese falta hasta que lo perdiese. Así fue como pude conseguir sacar mejores notas, hacer caso omiso a las opiniones detractoras de la gente y conseguir un 13,46 sobre 14 con tal de entrar en la carrera universitaria de mis sueños. Carrera que, además, me servirá para ayudar a todas las personas que pueda. Siempre fue mi vocación el hacer que los demás se sintieran bien, quizá justo para evitar que se sientan como alguna vez me sentí yo de pequeña.

Háblanos un poco de tu familia y tu infancia...

Vengo de una familia muy humilde y mi infancia fue muy feliz, llena de valores que hoy priman en mi vida y que me han acompañado en todo mi camino, que es el ser buena persona con todo el mundo siempre de manera incondicional y hacer las cosas con el corazón siempre y siempre dar lo mejor de mi sin rendirme. Tengo un hermano al que quiero muchísimo y por el que daría la vida y del que me ha tocado varias veces ejercer de mamá, porque mis padres han estado separados.

¿Cómo te ves en un futuro? ¿Hacia dónde quieres encaminar tu carrera profesional? ¿Qué sueños te quedan por cumplir?

En un futuro me veo como una mujer inspiradora. Me encantaría ser un referente para que muchísimas otras niñas y mujeres se sientan reflejadas en lograr sus sueños y objetivos sin importar de donde vengan, su clase social, su nacionalidad, religión o su economía. Inspirarlas en que puedan lograr sus sueños con mucho trabajo y esfuerzo y que se conviertan en aquello que quieran ser. Me gustaría ser médico de urgencias, ya que mi objetivo siempre ha sido partir de voluntaria desde que acabe la carrera. Creo que en situaciones desfavorecidas, lo más útil es que pueda haber un médico que sea capaz de tratar de forma general y abarcar el máximo número de pacientes posibles.

Por último, ¿te gustaría ser mamá y formar una familia?

Sí, me gustaría ser mamá si la vida y el camino que el futuro me tenga preparado me lo permite. Formar una familia sana en la que mis hijos crezcan en total libertad de cumplir sus metas y sueños sin barreras, que no duden que tendrán a su mamá como apoyo incansable para siempre.