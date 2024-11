Alice Campello, afianza su nueva vida en Milán: de sus nuevos retos a sus grandes apoyos

Está siendo un otoño atípico para Alice Campello que finalizó el verano con la decisión que trastocó por completo su vida. La separación de Álvaro Morata puso en duda su mudanza a Milán donde el futbolista inició a finales de agosto la temporada como flamante fichaje del Milán. Aunque en un principio permaneció en su casa familiar de Madrid, hace poco más de un mes la 'influencer' puso rumbo a su país natal con sus cuatro hijos, inaugurando así un nuevo comienzo que, ahora sí, ha cristalizado en esta nueva etapa cada vez más afianzada y rodeada de grandes apoyos.

© Getty Images Alice Campello vuelve a posar ante las cámaras en su nueva etapa en Milán

Alice no tardó en retomar el trabajo tras la ruptura. Su firma de cosméticos Masqmai la ha mantenido ocupada desde entonces, además de sus compromisos como embajadora de diferentes marcas en redes sociales. Pero no ha sido hasta ahora cuando ha vuelto a posar públicamente en un evento, donde ha estado acompañada de buenos amigos que la acompañan en esta fase delicada de su vida, en la que ha hecho falta tiempo para volver a encajar las piezas para que el engranaje (personal y laboral) volviese a ponerse en marcha de nuevo.

Con un favorecedor minivestido azul metalizado, Campello ha sido la gran estrella de un evento de su propia firma al que ha ido acompañada de sus hijos, Leonardo, Alessandro, Edoardo y Bella, que han posado encantados con su madre. Los niños han ido conjuntados con pantalón vaquero y camisa blanca, mientras que la niña ha lucido un vestido blanco con volantes y unas botitas negras.

© Getty Images Thessa Locavich y Manuel Locatelli acompañan a su amiga en su gran día

No solo estaba acompañada de los niños, varios amigos también han arropado a la empresaria. Son solo una parte de los apoyos con los que ha contado siempre y ahora en estos momentos de cambio aún más. La pareja formada por el futbolista de la Juventus Manuel Locatelli y su mujer Thessa Locavich, grandes amigos de Alice no se han perdido el acto y han posado con ella orgullosos. De igual manera que ha hecho Sharon Fonseca, la modelo venezolana casada con el multimillonario Gianluca Vacchi, que también mantienen una gran amistad con la 'influencer' y que no se ha perdido está vuelta al foco de su amiga.

© Getty Images Alice Campello con su amiga Sharon Fonseca

Son parte de las fieles escuderas de las que se rodea y con las que ha capeado el temporal cuando así ha sido necesario. Chiara Ferragni, que también se ha separado este año, más que una amiga es una hermana para Alice. Cuenta además con el apoyo de Eleonora Brunacci Di Vaio, abogada y creadora de contenido casada con el modelo Mariano Vaio. Este verano las hemos visto juntas disfrutando de unas agradables vacaciones en Cerdeña con sus respectivos maridos, ya que aún no se había separado de Morata. También forma parte del exclusivo grupo de Alice en Italia Elisabetta Canalis, modelo y presentadora de televisión y actriz reconocida en su país. Una de sus relaciones más conocidas fue con George Clooney, con quien mantuvo un noviazgo durante dos años que finalizó en junio de 2011.

No es fácil empezar una nueva vida cuando nada ha surgido como estaba planeado, pero Alice que contaba con grandes apoyos en España, tiene una inmensa red de amistades y, sobre todo, de familiares en Italia. En sus primeros días en Milán, mientras iba decorando con ilusión su nueva casa y se volcaba en sus hijos también compartía varios planes con sus padres Andrea y María y también con su hermano Alessandro.

© Getty Images Alessandro, Leonardo, Edoardo y Bella, los hijos de Alice y Morata

Así, con una agenda cada vez más intensa y rodeada de los suyos, disfruta de su rutina, nueva, pero con un sabor especialmente familiar y cercano. Mientras sigue hacia delante, no es ajena tampoco al contratiempo que ha sufrido su ex Álvaro Morata que se recupera de un traumatismo craneoencefálico. El accidente tuvo lugar la pasada semana durante su último entrenamiento con el AC Milan, cuando el capitán de la Selección Española chocó fuertemente contra su compañero de equipo, Pavlovic lo que le llevó a ingresar en hospital Legnano de Italia.