La divertida fiesta de 'Encanto' de la hija de Sharon Fonseca y Gianluca Vacchi

La alegría de Sharon Fonseca y Gianluca Vacchi cada día es más grande gracias a su hija, Blu Jerusalema, quien esta semana cumplió cuatro años. Los orgullosos papás no dejarían que esta fecha tan especial pasara por alto sin una celebración para la pequeña, quien a esta edad empieza a tener sus propios gustos. Por ello, mamá y papá organizaron una fiesta con temática de Encanto, la película que parece ser la favorita de Blu en esta linda etapa de su infancia.

"¡Alguien estaba emocionada!", escribió Sharon en una de sus historias en la que ella y Gianluca llevaban a la nena rumbo al salón de fiestas en donde la esperaban sus amiguitos. El lugar estuvo decorado con los colores de la cinta, con detalles del hogar de los 'Madrigal' que ambientó la fiesta para que la pequeña se divirtiera a lo grande.

La festejada llevó un lindo vestido verde, de manga larga y con estampado de flores rosas. Mamá lo combinó con mallas negras, con lo que Blu tuvo libertad de correr y brincar por todos lados.

La niña estaba muy contenta al ver los detalles de la decoración que la llevaban dentro de la trama de la película que seguro se sabe de memoria. Flores, un columpio, y dulces en canastos; así como puertas y comida típica colombiana, en específico de Salento, el pueblo colombiano en el que está inspirada la trama.

Los pequeños también disfrutaron de un buen rato en los inflables, y los más grandes se entretuvieron jugando con otras atracciones, como un tiro al blanco al que debían atinar pateando una pelota.

¡Blu estaba feliz! Y esa emoción se multiplicó a la hora de partir el gran pastel, que al igual que el salón, estaba lleno de puertas y detalles de la película.

Sharon y Gianluca no dejaban de abrazar a su hija, aunque ella estaba más interesada por ver los dulces que sus invitados disfrutarían.

Los bellos mensajes de mamá y papá

Blu Jerusalema nació el 27 de octubre de 2020, y este año Sharon compartió un bello video dedicado especialmente para ella, con los momentos más especiales desde que se enteró que estaba en camino: “Querida hija, eres el regalo más hermoso que he recibido en este mundo. El día que naciste nació una parte de mí también. Me di cuenta de que es posible sentir mi corazón fuera de mi cuerpo”, escribió. Y continuó: “Tu presencia en mi vida es mi inspiración y mi motor cada día. Quiero que sepas que mi amor por ti es infinito. A medida que creces yo crezco contigo. Me motivas a ser la mejor versión de mí misma, todo gracias a ti".

Por su parte, Gianluca, quien también publicó un lindo video, escribió: "Hace cuatro años, mi vida cambió por completo. Por fin tuve la oportunidad de sumarme a esta intensa aventura que nos ofrece la vida de experimentar el amor más profundo que existe", escribió. Y añadió: "Me maravillaste cada segundo de esta nueva vida, y ahora vivo literalmente para ti y nuestra familia. Seré tuyo para siempre, y cada vez que tenga la oportunidad, te demostraré todo mi amor por ti, e intentaré enseñarte a soñar en grande, a respetar a los demás y a ser educada con todos”.