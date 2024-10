Sharon Fonseca y su pequeña Blu tienen el maquillaje más tierno para este Halloween

Para Sharon Fonseca no hay nada que disfrute más que pasar el tiempo con su hija Blu Jerusalema, quien es fruto de su relación con Gianluca Vacchi. La pequeña, quien dentro de poco celebrará su cuarto cumpleaños, se ha convertido en su cómplice inseparable, y eso incluye sus sesiones de belleza. Recientemente, la guapa venezolana publicó un video junto a su retoño mostrando el que quizás sea su maquillaje más tierno.

© Instagram @sharonfonseca Sharon disfruta pasar el tiempo con su hija Blu.

Este 14 de octubre, la modelo publicó en su cuenta de Instagram un especial ‘get ready with me’, junto a su nena. En el video se veía a Sharon pintándose unas rayas negras en el rostro mientras su hija reía dulcemente a su lado. Blu ya estaba lista, y delató que se trataba de una sesión de maquillaje de fantasía, pues lucía como una linda cachorro de tigre.

La feliz mamá continúo dibujando sus bigotes felinos y luego pidió ayuda a su hija. “¿Quieres pintarme la nariz?”, preguntó Sharon, a lo que la niña respondió con un adorable “sí”. Mientras la pequeña usaba un lápiz rojo para pintar a su mamá, ambas empezaron a cantar The Lion Sleeps Tonight, la famosa canción de The Tokens.

Sharon Fonseca y Blu se convierten en unas lindas felinas

“Creando recuerdos con la niña de mis sueños”, escribió Sharon al compartir este lindo instante madre e hija, el cual culminó con ambas convertidas en dos bellas tigresas.

Los seguidores de Sharon reaccionaron enternecidos y la felicitaron por realizar este tipo de juegos y dinámicas con su hija. Y aunque la venezolana no lo mencionó, este video bien podría servir de inspiración para mamás e hijas que quieran coordinar sus maquillajes para el próximo Halloween. En Italia, donde viven ambas, dicho festejo no es tan famoso como en los Estados Unidos, pero entre los millones de seguidores que tiene la modelo, seguramente habrá algún amante del Día de Brujas.

© Instagram @sharfonseca Para Sharon Fonseca la materidad ha sido un gran regalo.

Blu está creciendo muy rápido

A inicios de septiembre Blu Jerusalema inició un nuevo ciclo escolar, lo que a su famosa mamá le trajo sentimientos encontrados. Sharon confesó que, por un lado, le alegraba ver a su nena tan emocionada por regresar a clases, pero por el otro le provocaba nostalgia el que su hija dejara de ser una niña pequeña.

© Instagram @sharfonseca Blu Jerusalema regresó a clases hace algunas semanas.

“Y llegó el día, el gran regreso a clases para nuestros pequeñitos. El anhelado día para mi pequeña en particular, porque estuvo casi todo el verano preguntándome sobre la escuela, cuándo tenía que ir”, contó entonces. “También me da nostalgia porque me muestra cómo vuela el tiempo. Y hoy, como si fuera mi primer día, ni pude dormir con la emoción y el corazón en la garganta de verle la cara al entrar a su colegio y a ver a sus amiguitos otra vez”, expresó.

“Y me disfruto todas estas emociones porque pasa tan rápido y quizás algún día no llegue al colegio con tanta emoción o no vaya a anhelar ir a la escuela durante el verano. Por eso lo aprovecho al máximo”, expresaba entonces. Blu cumplirá cuatro años el próximo 27 de octubre, ocasión que seguramente sus papás celebrarán por todo lo alto.