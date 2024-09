Sharon Fonseca, conmovida por el regreso a clases de su pequeña Blu Jerusalema

Parece que fue ayer cuando Sharon Fonseca y Gianluca Vacchi anunciaron el nacimiento de su pequeña Blu Jerusalema, pero ya han pasado casi cuatro años. La hija de la famosa pareja ha crecido muy rápido, tanto que acaba de iniciar un nuevo ciclo escolar. Con sentimientos encontrados, la modelo venezolana ha compartido algunos vistazos de su rutina ahora que su hija ha regresado a clases.

© Instagram @sharonfonseca Blu ha iniciado un nuevo ciclo escolar.

“Y llegó esta época del año otra vez… el gran regreso a clases”, escribió Sharon en sus historias de Instagram el pasado 9 de septiembre al compartir una foto en la que se veía una mochila en el asiento de un auto. Poco después, la guapa mamá compartió un emotivo video blog en el que compartió las emociones que le genera ver a Blu en esta etapa.

“Y llegó el día, el gran regreso a clases para nuestros pequeñitos. El anhelado día para mi pequeña en particular, porque estuvo casi todo el verano preguntándome sobre la escuela, cuándo tenía que ir”, contó Sharon en voz en off mientras mostraba su rutina matutina en temporada escolar. Su hija concluyó su primer año de jardín de niños en junio, y tras unas largas vacaciones, ha regresado al aula.

© Instagram @sharfonseca Sharon ha retomado la rutina con su hija con el regreso a clases.

La modelo confesó que, si bien le provoca mucha felicidad que a su hija le gusta la escuela, “también me da nostalgia porque me muestra cómo vuela el tiempo. Y hoy, como si fuera mi primer día, ni pude dormir con la emoción y el corazón en la garganta de verle la cara al entrar a su colegio y a ver a sus amiguitos otra vez”, expresó.

“Y me disfruto todas estas emociones porque pasa tan rápido y quizás algún día no llegue al colegio con tanta emoción o no vaya a anhelar ir a la escuela durante el verano. Por eso lo aprovecho al máximo”, compartió, para luego mostrar el momento en el que subió a su hija al auto para llevarla al colegio. La pequeña, que el próximo 27 de octubre cumplirá cuatro años, derrochaba alegría e ilusión por volver a clases.

© Instagram @sharfonseca Sharon se mostró conmovida por lo rápido que ha crecido su hija.

Más adelante en su video, se aprecia el momento en el que fue a recoger a Blu a la escuela. “Y gracias a Dios, como me lo imaginé, la niña disfrutó muchísimo en su gran día de clase. La profesora me comentó que, en un momento cuando iba a salir del salón, se volteó y le dijo: ‘Ti voglio tanto bene’, quiere decir: Te quiero muchísimo. Así que me hace muy feliz que ella es feliz”, dijo complacida.

Ella misma ha iniciado una nueva etapa

En su video, Sharon contó que Blu no es la única que ha iniciado recientemente un nuevo ciclo, pues ella también lo ha hecho. “Y mi princesa no es la única que empieza rutinas. Al inicio del verano comencé a hacer algunos cambios para mi salud, para sentirme mejor y con mucha más energía”, contó mientras mostraba un vistazo de su sesión de entrenamiento.

“He visto algunos cambios en mí, lo que me ha inspirado a seguir creciendo y seguir retándome, que nunca me había pasado. Me gustan los nuevos comienzos y me gusta tratar de seguir mis metas si me propongo algo. Y este es un mes perfecto para hacerlo”, comentó. “Así que con esa energía quería empezar toda la etapa del regreso a clases, del regreso a la rutina, digámoslo así”, expresó.