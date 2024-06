Las afirmaciones diarias con las que Sharon Fonseca refuerza la autoestima de su hija Blu

Sharon Fonseca es el vivo ejemplo de lo que es una maternidad en plenitud. La modelo de raíces venezolanas está haciendo un papel ejemplar con la crianza de la pequeña Blu Jerusalema, a quien comparte con Gianluca Vacchi. Así como la influencer comparte los videos de sus tardes de cantos y juegos y sus aventuras juntas, también ha dejado ver la forma en la que refuerza el amor propio y la autoestima de su hija de tres años, para que tenga bien presente todos los días su valía.

© @sharfonseca Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca con su hija Blu

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de seis millones de seguidores, Sharon compartió un tierno video en el que aparece peinando a su hija, al mismo tiempo que la hace repetir las siguientes frases, forjando así su carácter desde pequeña. "Yo soy fuerte, yo soy inteligente, generosa, rápida, poderosa, soy hermosa, valiente, amada", dice Sharon al mismo tiempo que la nena repite con una vocecita angelical. Junto al video, la modelo de 29 años escribió: "Preparándonos para una nueva semana con afirmaciones junto a mi mejor amiga".

Sharon estimula el amor propio en su hija View post on Instagram

La sección de comentarios se llenó de miles de mensajes por parte de sus seguidores, siendo el más destacado el de su pareja, el empresario Gianluca Vacchi. "@sharfonseca Qué madre eres ❤️❤️ ", escribió mostrando así su admiración total por las lecciones tan valiosas que Sharon está inculcando en la hija de ambos. A este mensaje, la modelo respondió: "Y tú un padre maravilloso". Los fans de Sharon no dejaron de comentar el bello video, pues quedaron conmovidos, asegurando que estas eran las enseñanzas más valiosas que ella estaba dejando a su hija. "Lo más lindo que una mamá puede enseñar", "Dulcísima", "Ese es el poder de elegir las palabras correctas", "Me derrito de amor con Blu", fueron solo algunos de los mensajes debajo del tierno video que acumula miles de 'me gusta'.

El video dejó fascinados a sus seguidores, tanto que la sección de comentarios se inundó de palabras positivas. En una muestra de agradecimiento hacia su video, Sharon compartió un post más sobre Blu. "Gracias por todo el cariño que nos han dado en nuestro último video, las afirmaciones son poderosas", escribió junto a una adorable foto de su hijita con una manualidad realizada por ella misma.

Blu ya terminó su primer año de escuela

Por estos días, Sharon celebró el fin de cursos del primer año del jardín de niños de su hija. Para la modelo, así como para su pareja, este hito en la vida académica de la pequeña fue todo un motivo de festejo, pues se sintieron los más orgullosos, pero al mismo tiempo, invadidos por la nostalgia, pues esto es una prueba más de lo rápido que pasa el tiempo. A propósito del fin de cursos, Fonseca le dedicó un mensaje cargado de cariño, en el que aseguró estar orgullosa de su pequeña, quien en otoño próximo cumplirá cuatro años. "No puedo creer que haya pasado su primer año en el jardín de infantes. El tiempo realmente vuela cuando te diviertes. Mi niña estoy muy orgullosa de ti y del ser humano en el que te estás convirtiendo", comentó en un post en Instagram stories a mediados de este mes.