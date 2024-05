¡Como un cuento de hadas! El vídeo de Gianluca Vacchi convertido en el 'príncipe' de su hija Blu Jerusalema, de tres años

Loading the player...

El 27 de octubre de 2020, la vida de Gianluca Vacchi cambiaba para siempre con la llegada al mundo de su hija, Blu Jerusalema. Desde ese momento, la pequeña se convertía en ‘la niña de sus ojos’. Esta semana, el multimillonario italiano compartía emocionado el último detalle de la pequeña: "Cuando le pregunto quién es su príncipe y ella me dice: -'Papá'-, siento un golpe al corazón que nunca pensé pudiera ser posible. Mi hija me está regalando la parte más importante de mi vida y yo haré todo lo qué puedo para que la suya sea un sueño". Ante la simpática respuesta de Blu Jerusalema, al empresario no le ha quedado otra que convertirse en el ‘príncipe’ de su querida hija. Todos los detalles, en este vídeo.

- Gianluca Vacchi recrea un safari africano en el jardín de su casa para la impresionante fiesta de cumpleaños de su hija

- Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca bautizan a su hija de 3 años en una ceremonia íntima y cargada de significado

Lo último de Gianluca Vacchi y Sharon: bailan un reguetón en la piscina ¡y su mascota se queda hipnotizada mirándolos!