¿Quiere tener otro bebé con Gianluca Vacchi? Sharon Fonseca emociona con su respuesta

La llegada de Blu Jersusalema hace más de tres años, sumó una gran dosis de felicidad a las vidas de Sharon Fonseca y Gianluca Vacchi. La famosa pareja ha disfrutado al máximo la paternidad y además ha obtenido valiosos aprendizajes de ella. Al verlos tan plenos en su faceta de padres, muchos se han preguntado si la modelo y el empresario tienen planes de agrandar la familia. La guapa venezolana acaba de responder a esta interrogante y al hacerlo ha emocionado a sus seguidores.

©@sharfonseca



Sharon y Gianluca han construido una familia hermosa.

Cercana siempre con sus seguidores, Sharon quiso interactuar con ellos por medio de una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram. Algunos de los cuestionamientos que le hicieron fueron enfocados en temas de belleza, pues la modelo suele compartirles tips de cuidado de la piel, maquillaje y pelo.

Entre las preguntas hubo una que llamó especialmente la atención, y la cual por fortuna Sharon accedió a compartir. En italiano, la cuestionaron sobre la posibilidad de tener otro hijo. “Me gustaría, ¿qué dices @gianlucavacchi?”, respondió la modelo, agregando varios emojis, incluido uno de corazón. La mamá de Blu eligió una hermosa postal en blanco y negro para contestar: en ella se le veía sonriente junto a Gianluca, mientras él jugaba con su amado perrito Olaf.

©@sharfonseca



Al parecer, Sharon no se cierra a la idea de tener más hijos.

La respuesta de Sharon dejó entrever que no se cierra a la posibilidad de agrandar su familia y, al parecer, Gianluca tampoco. El empresario italiano retomó en sus historias la publicación de su pareja, y aunque no agregó ningún mensaje, fue suficiente para demostrar que la idea planteada a la modelo no le es del todo ajena.

©@gianlucavacchi



Vacchi ha demostrado ser un padre cariñoso y dedicado.

¿Qué ha dicho Gianluca sobre la idea de tener más hijos?

Hace unos días, el empresario estuvo en el podcast Cara a Cara con Rodner Figueroa, y durante la extensa charla el anfitrión preguntó a su invitado si quiere tener más hijos. “Es probable”, respondió. “No quiero decir no quiero decir si es que eso depende del hecho de que yo funcione”, agregó para luego echarse a reír.

“Si Robert De Niro tuvo un hijo casi a los 80 tú estás perfecto”, intervino Rodner. “Yo pienso que, de poder sí, probablemente sí”, reafirmó Gianluca. Sin embargo, el magnate italiano no detalló si existen planes concretos para que Sharon se embarace pronto. En la charla Vacchi admitió que es un reto para él ser pareja de una mujer joven, aunque también lo es para la venezolana tener estar con alguien mayor. Sin embargo, eso no ha sido impedimento para que florezca su amor.