Blu, la hija de Sharon Fonseca y Gianluca Vacchi, derrite las redes con tierno gesto a sus padres

Sharon Fonseca no puede creer lo rápido que está creciendo Blu Jerusalema, su hija con Gianluca Vacchi. Por ello, atesora con valor cada recuerdo, anécdota o vivencia diaria con su hija, quien en octubre próximo cumplirá cuatro años. Recientemente, la modelo de origen venezolano sacó del baúl de los recuerdos la edición de ¡HOLA! en la que presentó junto a Vacchi a su pequeña Blu, quien aparece en la portada como una bebé de brazos. La pequeña, al ver la revista no se resistió a hacerle un 'cariñito' a sus padres al reconocerlos en la portada.

© @sharfonseca Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca con su hija Blu

A través de Instagram stories, Fonseca compartió un video en el que aparece mostrando a su hija la portada de la revista. Al ver a sus padres, Blu no pudo resistirse y con su dulce voz dijo: "Te quiero mucho mamá y papá", al mismo tiempo que lanzaba unos besitos a la publicación.

Con movida por el bello gesto de su hija, Sharon no dudó en compartirlo en sus redes sociales, causando un derroche de ternura entre sus seguidores.

El tierno video de Blu con el que derrite las redes

A lo largo de los últimos días, Sharon ha vivido un cúmulo de emociones, pues la semana pasada Blu volvió a la escuela. En sus redes, la modelo compartió la emoción de su hija por regresa al jardín de niños y encontrarse a sus amiguitos y sus maestras. En stories, Sharon contó como vivió ese primer día con Blu, quien a lo largo del verano se mostró impaciente por su etapa escolar. "Y llegó el día, el gran regreso a clases para nuestros pequeñitos. El anhelado día para mi pequeña en particular, porque estuvo casi todo el verano preguntándome sobre la escuela, cuándo tenía que ir...".

© Instagram @sharfonseca Sharon Fonseca junto a su pequeña hija, quien cumplirá cuatro años en octubre

En esa misma publicación compartió que también siente algo de nostalgia porque siente como "el tiempo vuela". "Me disfruto todas estas emociones porque pasa tan rápido y quizás algún día no llegue al colegio con tanta emoción o no vaya a anhelar ir a la escuela durante el verano. Por eso lo aprovecho al máximo”, indicó la orgullosa mamá.

Con 'Gordo' siempre en su mente

En medio de este derroche de ternura, Sharon también se ha dedicado a compartir otro tipo de contenido de su faceta más personal. Durante el verano, ella y Gianluca despidieron a su amado perrito Gordo, el cual era parte de su familia y al que tanto ella, como Vacchi, consideraban como un hijo más.

© @sharfonseca Sharon Fonseca y Gianluca Vacchi con Gordo

En sus historias de Instagram, Sharon compartió que, durante un vuelo a París, una pequeña de cuatro años se sentó a su lado y le preguntó acerca de sus mascotas. "La niña me preguntó '¿cuántos perros tienes?' y mi corazón se arrugó. Era la primera vez que tenía que responder esta pregunta después de la partida de mi ángel. Se me hizo un nudo en la garganta, porque quería decir tres. Pero tú ya no estás a mi lado físicamente aunque sé que estás siempre conmigo", indicó.

© @sharfonseca Sharon Fonseca compatió esta foto en memoria de su amado perrito

"Attila y Mia... y Gordo, dije, dudando. Porque para mí, Gordo está conmigo así mis ojos no lo vean. Nunca será fácil aceptar tu partida, pero siempre tendrás un espacio en mí". Además de contar esta anécdota, publicó una foto desde la ventanilla del avión y escribió una dedicatoria para su perrito: "Always together (siempre juntos)".