Vicente Vallés, atendido por los médicos tras sufrir un percance antes de acudir a 'El Hormiguero'

Nada más terminar el informativo de las 21:00 horas de Antena 3, Vicente Vallés ha abandonado el edificio situado en San Sebastián de los Reyes para desplazarse al plató de El Hormiguero en la calle Alcalá de Madrid. El prestigioso periodista ha acudido al programa de Pablo Motos para hablar de la terrible situación por la que está atravesando nuestro país después de que la DANA arrasara con todo a su paso el pasado martes 29 de octubre. También han comentado la victoria de Trump y otros temas de actualidad. Nada más llegar, al presentador del formato de entretenimiento le ha llamado la atención que su compañero de cadena tiene una herida en el ojo y le ha querido preguntar por ella.

© elhormiguero

Nada más sentarse en la silla, y antes de comenzar con la tertulia, Pablo Motos le ha preguntado, con preocupación, al presentador de Antena 3 Noticias si se había hecho algo en la ceja. Justo en este momento, Vicente Vallés le ha confesado que ha estado a punto de cancelar su visita al programa: "Me he dado un golpe, sí. De hecho, ha habido un momento que he estado temiendo que no podía venir", ha comenzado explicando. Un accidente el cual, por suerte, se ha quedado en un susto: "Ha sido superficial, pero fuerte. No me han tenido que poner puntos".

A pesar de que ha intentado quitarle importancia a su herida, Pablo Motos ha querido hacer hincapié y le ha repreguntado sobre el asunto. "Las prisas, que son malas consejeras, llegaba tarde a todos los sitios y me he estampado contra una puerta. Ha sido superficial, la ceja es un lugar complicado. No ha sangrado demasiado, he ido corriendo al médico de la tele y bien", confesó el comunicador calmado.

© elhormiguero

Un momento en el que, a pesar de la circunstancia, el presentador de El Hormiguero no ha podido evitar reírse intentando entender la situación. "La puerta estaba abierta. Estaba mirando para otro lado cuando pensaba que iba a entrar por la puerta. En el momento del golpe te quedas en shock", ha detallado Vallés. También ha confesado que en un primer momento se encontraba tan aturdido que pensaba que iba a tener que cancelar sus compromisos profesionales, pero que finalmente todo se ha quedado en un susto y él mismo ha querido tirar de humor para restarle importancia: "Es un mal día para darme un golpe porque tenía dos citas televisivas", ha zanjado.

© elhormiguero

© elhormiguero

Vicente Vallés, con su rigor periodístico, ha hablado y opinado sobre lo sucedido con la peor gota fría de la historia d nuestro país: "Si hay que mandar al ejército sin esperar a que te lo pidan, pues se manda al ejército sin esperar a que te lo pidan. Si no te lo piden, el que se está equivocando es el que no te lo pide, pero si tú no mandas al ejército, te estás equivocando tú también por no mandarlo. Hay que establecer el 100% de responsabilidad que le corresponde a cada cual, cada cual tiene que asumir el suyo".

© elhormiguero

Uno de los momentos más divertidos de la charla entre los compañeros de Atresmedia, ha sido cuando han salido las hormigas y ha hablado de su lado personal. Ha contado que durante la cobertura de las elecciones de Estados Unidos, "me he controlado bastante con la comida. Me llevó las zapatillas de correr y me he pateado Washington durante estos días". También ha confesado que "me pirran las hamburguesas, pero intento ir a sitios en los que dan una buena carne, más o menos suelo repetir cuando voy por allí". Por otro lado, explicado cómo son sus cenas de Navidad y si su familia le pregunta por la política: "En mi casa hablamos de Atleti porque todos somos del Atleti".