Chris Pratt y Katherine Schwarzenegger dan la bienvenida a su tercer hijo en común

La felicidad se multiplica para la numerosa familia que han formado Chris Pratt y Katherine Schwarzenegger. La pareja ha dado la bienvenida a su tercer hijo en común y han sido ellos mismos quienes han comunicado la feliz noticia mediante sus perfiles públicos, donde han dicho que el nacimiento se produjo el pasado 8 de noviembre: "Estamos encantados de anunciar el nacimiento de nuestro hijo, Ford Fitzgerald Schwarzenegger Pratt. La mamá y el bebé están bien y los hermanos de Ford están emocionados por su llegada. Nos sentimos bendecidos y agradecidos".

No ha sido hasta el nacimiento de Ford Fitzgerald cuando han sabido que el nuevo miembro de la casa es un niño. El propio intérprete explicaba semanas atrás en Today que no habían querido conocer esta información durante el embarazo. "No lo sabemos. Tengo a mi hijo Jack y luego a las dos niñas, así que no lo sabemos. Esperamos", aseguró. Además, contó que tenía un presentimiento, pero que prefería no decirlo por si su hijo lo leía algún día.

El protagonista de Guardianes de la Galaxia y la hija escritora dieron la bienvenida a Lyla, su primera hija en común, en 2020. Dos años después nació su segunda niña, Eloise Christina. Además, el actor tiene un hijo llamado Jack, de 12 años, que nació durante su matrimonio con Anna Farris. Los tres hermanos pasan mucho tiempo juntos y tienen una relación fantástica de la que hablaba emocionada Katherine, quien también conectó enseguida con el niño de su marido: "El hecho de verlos juntos es un gran regalo. Tenemos mucha suerte de que sean maravillosos, se lleven tan bien y se quieran muchísimo".

Para el actor, que tiene su propia estrella en el Paseo de la fama de Hollywood, es importante seleccionar cada proyecto que le llega porque su prioridad es "tener un trabajo que me permita acostar a mis hijos cada noche y estar presente". A las niñas que tiene junto a Katherine las define como "cariñosas y tiernas" y dice que "se parecen a su madre, que es increíblemente organizada".

Katherine, que es la hija mayor del actor Arnold Schwarzenegger y de la periodista María Shriver, se siente plena con la maternidad y siempre ha querido formar una familia numerosa como en la que ella ha crecido. "Cuando me convertí en madre, sentí que todo en mi vida me había llevado a ese momento y fue maravilloso. Embarcarme en este nuevo capítulo de la maternidad me ha permitido empezar una nueva etapa en la relación con mi madre", desveló.

Una boda discreta

La pareja anunció que esperaban su tercer hijo en común coincidiendo con su quinto aniversario de boda, cinco años que "han pasado volando" y han permitido a Chris tener una vida marcada por "la felicidad, la estabilidad y la diversión". Se conocieron en 2018 y doce meses después celebraron un enlace "íntimo y emotivo" en un rancho de Montecito (California), en el que reunieron a sus familiares y amigos más cercanos. Para su luna de miel, que no iniciaron inmediatamente, eligieron la isla de Lanai, un paraíso de Hawái.