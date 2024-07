El mejor regalo en su quinto aniversario de boda: Katherine Schwarzenegger y Chris Pratt esperan su tercer hijo

Chris Pratt y Katherine Schwarzenegger atraviesan sin duda un momento dulce. La pareja, que acaba de celebrar su quinto aniversario de boda, volverá a aumentar la familia pues esperan su tercer hijo. Tal y como ha señalado People, pronto darán la bienvenida a un bebé que se unirá a sus dos hijas Lyla Maria, que nació en agosto de 2020, y Eloise Christina, nacida en mayo de 2022. El actor tiene además un hijo, Jack, de once años, nacido de su matrimonio con la actriz Anna Faris. Las pequeñas disfrutaban hace solo unos días de un día en el campo con sus padres, como se pudo ver en unas imágenes que compartió la hija de Arnold Schwarzenegger. Katherine aseguraba que estos ratos en familia la hacen feliz.

Como se pudo ver visitaron un lugar en el que hay caballos, animales en los que las hijas de la pareja dieron un paseo. Ella aparecía de espaldas y con un conjunto negro de pantalones y jersey por lo que no se aprecian cambios en su físico debido al embarazo. De momento ninguno de los discretos futuros padres se ha pronunciado acerca de la noticia que volverá a convertir a Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver en abuelos. La tercera paternidad de la pareja se une a la celebración de su quinto aniversario de boda (se casaron en 2019 en una íntima ceremonia en un rancho de Montecito, California), ocasión en la que Chris le ha dedicado unas tiernas palabras a su mujer.

"Feliz aniversario a mi amor. Cinco años que se han ido volando. Gracias por la felicidad, la estabilidad y diversión que has traído a mi vida. Le doy las gracias a Dios cada día" puso el actor. La llegada del bebé supone un regalo con motivo de esta fecha tan señalada, que coincide con una etapa profesional llena de logros para la pareja. Katherine triunfa como escritora de libros infantiles, mientras que Pratt tiene en desarrollo más de cinco proyectos cinematográficos.

Ambos han manifestado ya en alguna ocasión que les encantan los niños. "Vengo de una gran familia, así que me encanta la idea de tener muchos niños alrededor" ha comentado Katherine. "Cuando me convertí en madre, sentí que todo en mi vida me había llevado a ese momento y fue maravilloso. Embarcarme en este nuevo capítulo de la maternidad me ha permitido empezar una nueva etapa en la relación con mi madre" apuntó. El actor por su parte reconoció que criar a sus hijos es 2maravilloso". "Son dulces, amables, generosos y unos divertidos ángeles, les adoro" comentó hace unos meses en E! News.