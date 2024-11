Zeus Montiel viaja a México para seguir los pasos de su madre y habla de amor y de la discreta vida de su única hermana

Ilusionado, muy nervioso y con incertidumbre de lo que ocurrirá, pero por encima de todo orgulloso de dar pasos en un sueño profesional que persigue desde la infancia. Así se encuentra Zeus Montiel en esta nueva etapa que ha comenzado para él lejos de España. El hijo de los recordados Pepe Tous y Sara Montiel ha puesto rumbo a México para presentarse musicalmente en un país que tanto admiró a su madre, estrella de la época dorada del cine. De este nuevo desafío, de cómo es la vida de su hermana Thais lejos del foco mediático y de sus planes de formar una familia ha hablado el artista

© GTRES

"Es una aventura, un sueño. La verdad es que desde hace muchos años siempre he querido que llegara este momento y ahora que ha llegado pues estoy un poco nervioso, pero contento sobre todo por el hecho de seguir con mi música y darme a conocer ahí, que es un sitio muy importante también en la historia de la música y de mi madre", ha dicho ante las cámaras de Europa Press antes de coger su vuelo, que coincidía con el estreno de Nos atrevimos, un tema que está "hecho a medida" para el citado país de América del Norte.

El que fuera concursante de Gran Hermano VIP 8 inicia esta andadura con humildad, dispuesto a ir paso a paso, con ganas de mostrarse como es y sin usar como trampolín su apellido, tan conocido en el mundo artístico: "No saben quién soy realmente, saben quién fue mi madre. Por lo que representa el apellido Montiel, la verdad que el listón está un poco alto, pero evidentemente, salvando las comparaciones, que siempre son odiosas, solo puedo esperar que la cosa vaya bien, trabajar mucho y que la vida me sonría en ese aspecto", ha dicho Zeus, quien soñó desde niño con formar parte de la industria musical.

© Europa Press

Zeus creció viendo lo mucho que su madre quería al público de México y viceversa. Cabe recordar que en los años 50 fue la artista española más internacional y no solo conquistó Hollywood, sino también el país azteca. Allí comenzó actuando en teatros, pero su popularidad creció a gran velocidad y llegó a grabar catorce películas. Además, en muchos de sus trabajos tuvo como compañero de reparto a Pedro Infante, considerado un icono cultural.

La vida de su hermana Thais alejada de los medios y su deseo de formar una familia

Está volcado al 100% en la música y comenta con humor que es "hasta obsesivo", pero considera que todos los esfuerzos son necesarios porque se trata de un sector muy competitivo en el que surgen nuevos talentos diariamente. Reconoce Zeus que esa dedicación le obliga a renunciar a ciertos aspectos personales, pero cuenta con el completo apoyo de su hermana Thais, a la que está muy unido: "Siempre ha estado un poco retirada, pero está muy bien, muy contenta, tranquila, apoyándome. Es mi única familia y siempre la tendré ahí para todo".

© Europa Press

Desde que a comienzos de año rompió su relación con Susana Bianca, a la que conoció en GH, Zeus no ha rehecho su vida sentimental. Se ha volcado en el trabajo y asegura no tener tiempo para el amor, pero no oculta su deseo de ser padre. "Tener hijos, ojalá que sí, pero me falta lo más importante, que es estar con alguien", ha dicho. Además, ha explicado que si decide formar una familia en solitario, no tendría ningún problema en adoptar.