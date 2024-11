Raquel Morillas, exconcursante de 'Gran Hermano', da la bienvenida a un nuevo miembro a su familia: así es su vida

Raquel Morilllas fue una de las concursantes de las que más se habló en Gran Hermano 3 a pesar de no haber conseguido el ansiado maletín. Corría el año 2002 cuando entró a participar en el programa presentado en esa época por Pepe Navarro con compañeros como Kiko Hernández, Patricia Ledesma o Javito, quien se alzó con la victoria. Durante su edición, se enamoró de Noemí Ungría, con quien se dio el 'sí, quiero' en 2003, aunque su amor, se terminó en 2004, cuando decidieron poner fin a su relación. Ahora, 22 años después y tras varios percances, Raquel se encuentra en un momento muy dulce de su vida y ha anunciado la incorporación de un nuevo miembro a su familia.

La exconcursante de Gran Hermano ha anunciado, muy feliz, que ha sido tía. Junto a un carrusel de instantáneas — en el que aparece ella misma y su mujer, Noa — ha contado, muy emocionada, el nacimiento de Río: "Es precioso mi sobrino. Hacía tiempo que no veía una cosita tan bonita. Magia". Unas palabras que ha acompañado de la canción Magia de Rosana, cuya letra dice lo siguiente: "Magia es probar a volcar lo que hay en el fondo de ti. Magia es verte sonreír. Magia es probar a saltar sin mirar. Es caer y volver a empezar".

Un bebé muy esperado para su familia y que les ha llenado a todos de ternura e ilusión. En la actualidad, Raquel está apartado de los focos televisivos y lleva una vida plena y feliz con residencia en Santa Pola, municipio de la Comunidad Valenciana. A través de sus redes sociales, donde cuenta con casi 50.000 seguidores, presume de una vida feliz y hace gala de su buen humor.

En el terreno sentimental, se encuentra plena. Mantiene una relación con Noah Soriano, una profesora de pilates que se define a sí misma como una "apasionada del deporte, la fotografía, la moda y de la vida". Ambas han formado un tándem perfecto y equilibrado y decidieron sellar su amor contrayendo matrimonio en 2020. "En 2020 le di una sorpresa a mi mujer y la llevé al ayuntamiento y nos casamos", contó la propia exconcursante durante una entrevista en Sálvame Deluxe antes de matizar que "ahora estoy muy feliz. Tengo un buen trabajo, una pareja que es lo mejor del mundo mundial, y tengo salud".

Tras su paso por Gran Hermano, en cuya época trabajaba como soldadora, se convirtió en colaboradora de diferentes espacios televisivos como Crónicas marcianas, Día a día o A tu lado. Sin embargo, en la actualidad prefiere estar alejada de la pequeña pantalla y está centrada en su familia y en su trabajo en la ONCE. Además, ella misma se define como "mujer luchadora y me encanta disfrutar de la vida. Mi gran pasión... VIAJAR". También ha dado un giro a su vida y está en modo healthy y cuidando mucho su alimentación: "Vamos a comer ensalada de espinacas con chía y nueces, y arroz integral a la cubana con un poquito de sidra el gaitero sin alcohol", son algunos de los menús de los que presume.

Su peor momento

Una de sus peores etapas, tal y como ella misma contó, fue sobre el año 2016. Justamente, un año después, se sentó en el plató de Sálvame Deluxe para hablar sobre ello y compartir la gran pesadilla que vivió entre lágrimas, ya que como confesó, "estaba en la ruina por culpa de la ludopatía". Un problema que consiguió vencer y salir de él: "Pedí créditos en el banco por valor de 7.000 euros y me lo gasté. Ahora mismo tengo 172 euros en la cuenta", confesó.

Su relación con Noemí Ungría

Las exconcursantes protagonizaron una de las historias de amor más intensas de Gran Hermano. Tras su paso por el concurso, hicieron pública su relación y anunciaron su enlace. La expareja pasó por el altar el sábado 13 de diciembre de 2003 en una boda de lo más íntima en la que Raque optó por un traje de chaqueta blanco y Noemí por un vestido con cola. Después de darse el ‘Sí, quiero’, acudieron a un conocido restaurante tailandés de Barcelona en un lujoso Rolls-Royce y allí disfrutaron de una deliciosa comida.

Su vida se truncó ese mismo año cuando sufrieron un trágico accidente de tráfico. A las 19:15 horas del lunes, 2 de junio de 2003, se salieron de la carretera C-32 (Argentona) en dirección Gerona. Por circunstancias que se desconocen, el coche descapotable en el que iban se salió de la calzada y cayó por un terraplén. Poco después llegaba a la zona una ambulancia que las trasladó al centro clínico en el que continúan ingresadas.

Ambas fueron trasladadas rápidamente al hospital Germans Trias i Pujol de Badalona (Barcelona). Noemí, que viajaba en el asiento del copiloto, ingresó en el centro médico con traumatismo craneal, un hematoma epidural y fracturas faciales, por lo que fue intervenida durante cinco horas por los equipos de neurocirugía, cirugía plástica y cirugía maxilofacial. Raquel, tuvo que ser sedada y conectada a ventilación automática en la Unidad de Cuidados Intensivos. Tras permanecer varias semanas en estado grave, a Morillas le quedaron secuelas que le han permitido acceder a un puesto como vendedora de cupones.

Fue ella misma quien contó cómo se encontraba y cuál era su evolución: "Os cuento que voy a trabajar en la ONCE si soy capaz de pasar cuatro días de formación y el examen que nos hacen. Como sabéis, tuve un accidente que me dejó unas secuelas que son de por vida y eso me hace tener una discapacidad. ¡Tengo muchas ganas! Sé que me va a dar un poco de vergüenza ir por la calle vendiendo, pero sé que eso tiene que pasar. Estoy feliz y sé que ya me tocaba que pasara algo bueno y que luego vendrán todas de golpe", reconocía la ex 'gran hermana'.

Al poco tiempo, en 2004, Raquel y Noemí decidieron poner fin a su relación. "Hola familia. Al final todo sacrificio tiene su recompensa y, por fin, después de luchar y esperar, ya soy una mujer divorciada", conto Morillas. Por su parte, Ungría vive feliz junto a la familia que ha formado junto a Enric Bayón y sus hijos. En cuanto al terreno profesional, se dedica al mercado de la dietética y vende productos para adelgazar.