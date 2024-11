Los planes de Sassa de Osma con su cuñada Alexandra de Hannover en París

En su reciente escapada a París, Sassa de Osma ha aprovechado para cumplir con algunos compromisos de trabajo pero también ha tenido tiempo para el disfrute. La mujer de Christian de Hannover ha causado sensación por las calles de la capital francesa con sus looks, siempre tan estilosos y a la última moda, en un día típico de otoño en el que pudo reencontrarse con su cuñada, Alexandra de Hannover, quien hace unas semanas celebró su graduación en Historia y Literatura en la sede parisina de la Universidad de Columbia.

© sassadeo

"Un clásico almuerzo parisino con mi hermanita pequeña", es el mensaje que Sassa de Osma ha compartido junto a esta foto. Se trata de un selfie que se hicieron con su teléfono móvil frente al espejo del restaurante Lipp. "❤️❤️❤️❤️", ha sido la cariñosa respuesta de la hija de Carolina de Mónaco.

© sassadeo Sassa de Osma y Alexandra de Hannover en París

Esta brasserie de comida francesa que se encuentra en el barrio de Saint-Germain-des-Prés fue el lugar elegido por las cuñadas para almorzar juntas y ponerse al día. Lipp está considerado un punto de encuentro de la élite parisina, pero también es el favorito de reconocidos diseñadores y codiciados modelos, representantes del mundo de la política e importantes figuras literarias.

Los comensales pueden degustar los diversos platos que ofrece el menú: desde ostras a caracoles, pasando por foie gras de pato, salmón ahumado y flan tradicional parisino. Entre sus especialidades se encuentran el llamado cervelat con remoulade (una salsa tradicional francesa hecha con mayonesa y mostaza blanca), el "chucrut especial Lipp" o el lenguado a la meunière.

© sassadeo © sassadeo

Normalmente vemos a Sassa y Alexandra en celebraciones familiares y, sobre todo, en importantes citas con la moda en París, pero en esta ocasión fue una reunión de lo más normal entre dos cuñadas que son muy cercanas y mantienen una bonita relación.

De hecho, hay que recordar que Alexandra fue una de las encargadas de acompañar a Sassa al altar en su boda con Christian de Hannover que se celebró en Lima el 16 de marzo de 2018. La empresaria quiso que tuviera un papel importante en el enlace y es por ello que la eligió para que llevara la impresionante cola de su vestido de novia.

© GTRES Sassa con su padre Felipe de Osma y su cuñada en su boda con Christian de Hannover

La hija de la princesa Carolina, a la que sus más allegados llaman Alex, ha encontrado en su cuñada a una gran amiga, confidente y, además, un gran referente de estilo, ya que Sassa siempre causa furor con sus looks. Durante estos años las hemos visto también irse de vacaciones juntas donde han aprovechado para hacer reencuentros familiares especialmente en la Costa Azul, un destino que a todos les encanta para descansar y disfrutar de las vacaciones de verano.

© GTRES Sassa y Alexandra en Saint-Tropez en julio de 2018

Duquesa de Brunswick y Luneburgo y princesa de Gran Bretaña e Irlanda, Alexandra está viviendo un gran momento a todos los niveles. Desde hace seis años, la Princesa mantiene un sólido noviazgo con Ben-Sylvester Strautmann, el acaudalado empresario de origen alemán que reside en Mónaco, y está feliz con su reciente graduación en Historia y Literatura. Previamente, la hija pequeña de Ernst de Hannover obtuvo el grado de Ciencias Políticas y Filosofía en Nueva York, es una gran apasionada de la moda y la lectura, y habla cinco idiomas (alemán, inglés, francés, español e italiano).

© sassadeo

Además de su encuentro con su cuñada Alexandra, la empresaria viajó a París para acudir a la pop up de Mois&Sass, la firma de bolsos que lanzó en 2018 junto a su socia, Moira Laporta, y Philippa1970, tras la que se encuentran Sassa, el diseñador de moda Jorge Vázquez y su socio, Pablo Galán.

© sassadeo

Fue una ocasión muy especial y así lo confesó ella misma en su perfil, asegurando que: "Merci Paris. Dos días de trabajo intenso. Feliz de haber hecho un pop up de @philippa1970official y @moiandsass en una de mis ciudades favoritas. Big thank you a todos los involucrados, a las clientas que conocimos y sobretodo a un super dream team!".

Sassa se decantó por un total look negro al que puso la nota de color con un abrigo tipo kimono con estampado floral. Esta pieza forma parte de la colección de Philippa1970 y es un diseño de inspiración oriental que destaca por tres detalles: su original estampado de flores y garzas, sus puños de martas y su cuello, ligeramente elevado. Está hecho en España y, aunque en estos momentos se encuentra agotado, y tiene un precio de 890 euros.