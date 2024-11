El look parisino con el que Sassa de Osma demuestra que los estampados son tendencia (y nos encantan)

Si algo caracteriza el estilo de Sassa de Osma es su capacidad para crear looks elegantes en los que los básicos y las prendas especiales se dan la mano. Estamos acostumbradas a verla con estilismos que inspiran nuestros looks de invitada, pero sus opciones para el día a día son, como poco, interesantes. Sabe llevar a su terreno las últimas tendencias, adaptarlas a sus gustos y necesidades y eso es, precisamente, lo que ha hecho con su última elección en la que predomina el negro.

© @sassadeo

La mujer de Christian de Hannover ha viajado a París para estar presente en las pop ups de Mois&Sass, la firma de bolsos que lanzó en 2018 junto a su socia, Moira Laporta, y Philippa1970, que comercializa ropa que casi siempre es estampada y tras la que se encuentran Sassa, el diseñador de moda Jorge Vázquez y su socio, Pablo Galán. Una ocasión muy especial para la que la empresaria se ha decantado por un total look negro que ha animado con un abrigo tipo kimono con estampado floral.

Cuando se trata de llevar prendas especiales, con estampados de los que acaparan todas las miradas, las expertas suelen tener claro que lo más importante es combinarlas con diseños más básicos (sobre todo en lo que a tonos se refiere). Sassa lo sabe bien y por eso ha elegido una prenda negra (no podemos asegurar si es un vestido o un conjunto de falda más blusa o jersey), con medias a tono y zapatos de tacón sensato y hebillas, para lucir con el abrigo.

Esta pieza tan especial forma parte, como no podía ser de otra manera, de la colección de Philippa1970. Se trata de un diseño de inspiración oriental que destaca por tres detalles: su original y evocador estampado de flores y garzas, sus puños de martas y su cuello, ligeramente elevado. Está hecho en España y, aunque en estos momentos se encuentra agotado, tiene un precio de 890 euros.

© @sassadeo

Sassa lo ha combinado con un bolso muy especial. Ha elegido el modelo Wine ( euros), de su firma, Mois&Sass, una pieza de piel con construcción de tulipán y detalles de puntadas.

Sassa de Osma y su capacidad para llevar prendas estampadas

Aunque la hemos visto con looks monocromáticos, podríamos asegurar que en el guardarropa de la experta en moda las prendas estampadas y llenas de color tienen mucho espacio. Ella misma lo confirmaba en una entrevista de nuestra compañera, María Palma. "Normalmente me gusta estar con estampados. Con mucho color porque resalta la luz cuando uno se siente feliz, a mí por lo menos me gusta llevar color", le contaba.

© @sassadeo

Añadir esas dosis de color a los estilismos sin que el resultado sea estridente es más sencillo de lo que parece. Y las claves para hacerlo bien están en las decisiones de Sassa. Una buena idea es elegir vestidos o total looks para que solo haya que buscar complementos con los que redondear el look. En esos casos, basta por apostar por gamas fácilmente combinables (negros, blancos, beis, dorados...) o, si la idea es aportar un toque más original, colores que formen parte del estampado.

Si el print se incluye en una sola prenda, ya sean los pantalones, una blusa o una falda, se puede hacer lo mismo que en el caso anterior, pero llevándolo al resto de ropa. De ese modo se crea una armonía cromática y el riesgo de equivocarse es mucho menor.