Neymar y Bruna Biancardi celebran por todo lo alto el primer cumpleaños de su hija

Neymar Jr. y Bruna Biancardi han vivido una jornada inolvidable con su hija, en lo que era la celebración por todo lo alto del primer cumpleaños de la niña. El delantero del Al-Hilal, que desafortunadamente vuelve a estar lesionado, viajaba esta semana hasta Río de Janeiro procedente de Arabia Saudí para disfrutar de esta efeméride tan especial para su familia.

Además de Mavie, el crack brasileño de 32 años es padre de otros dos pequeños de distintas relaciones. El mayorde sus hijos es Davi Lucca da Silva Santos, de 12 años, cuya madre es Carolina Dantas, la que fuera novia de la adolescencia del jugador. La benjamina es Helena, que nació el pasado julio fruto del 'affaire' esporádico que tuvo el futbolista con la modelo Amanda Kimberly.

El número 10 de la canarinha no está teniendo nada de suerte en lo que se refiere a su profesión, ya que deberá estar al menos un mes apartado de los terrenos de juego tras el desgarro de los isquiotibiales que sufrió en su último partido. Antes de su esperado regreso, estuvo muchos meses de baja por la rotura del ligamento cruzado anterior y de menisco de su rodilla izquierda. Sus principales apoyos para estar bien cuanto antes son Bruna (29 años) y, en este caso, la pequeña Mavie. La fiesta que se organizaba para ella ha sido realmente espectacular y no faltaba de nada, una cita donde también veíamos a la cumpleañera dar sus primeros pasos. No te pierdas todo eso y más en el vídeo.