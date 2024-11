Isa Pantoja celebra su 29 cumpleaños con su marido y su hijo, y con la cariñosa felicitación de Anabel Pantoja

Isa Pantoja está de celebración. La colaboradora de Vamos a ver acaba de cumplir 29 años. Una fecha muy señalada que ha disfrutado en compañía de aquellos que más quiere: su marido, Asraf Beno, y su hijo, Albertito. “Celebrando el cumple de mi cari”, ha escrito el que fuese concursante de Supervivientes y GH VIP junto a un selfie de ambos muy sonrientes y un vídeo en el que la hija pequeña de Isabel Pantoja sopla las velas de la tarta.

Además, a primera hora de la mañana, Asraf y Albertito han sorprendido a la creadora de contenido llenando su cama de regalos: chocolates y golosinas, calcetines, un masajeador de cabeza, una taza para el café, varias libretas y una caja de colores.

Un cumpleaños que llega en un momento un tanto convulso para Isa Pantoja, tal y como ella misma ha confesado. “En una montaña rusa de emociones, celebro mis 29 añazos”. Cabe recordar que la colaboradora televisiva ha revelado que ha cortado todo tipo de lazos con la artista andaluza después de que esta no le fuese a visitar al hospital tras su operación de urgencia de apendicitis el pasado mes de septiembre. “Yo no sé qué es lo que he hecho tan grave. Me adoptó y como quién abandona un perro. Es como si no existiese”, reveló entre lágrimas en una entrevista en ¡De viernes! En este mismo plató relató otros episodios muy duros de su infancia y adolescencia, ya que en su núcleo familiar siempre se ha sentido desplazada por el hecho de ser adoptada.

En el mundo virtual, Isa ha compartido algunas fotografías de su discreta fiesta. A los pocos minutos, la publicación se ha llenado de ‘me gustas’ y de cariñosos mensajes por parte de su comunidad de seguidores y de otros rostros conocidos de la pequeña pantalla como Bibiana Fernández, Patricia Pérez, Marisa Martín Blázquez y Alejandra Prat. “Que seas muy feliz y sigas cumpliendo”, “Feliz día y feliz vida”, “Felicidades”, han sido algunos de los comentarios más repetidos.

De la misma manera, su prima Anabel Pantoja, la única persona de su familia con la que mantiene una relación, le ha dedicado unas cariñosas palabras a través de sus perfiles públicos. Una muestra de cariño a la distancia, puesto que la influencer está en la recta final de su embarazo y tiene su residencia fijada en las Islas Canarias. “Feliz vuelta al sol. Que pases un día bonito y sigas cumpliendo y que yo lo vea. Te queremos tu sobri y tu prima”.

Isabel Pantoja se muda a Madrid

Isabel Pantoja ha decidido no pronunciarse sobre las delicadas acusaciones que ha vertido su hija pequeña sobre ella. La cantante guarda silencio al mismo tiempo que ha dicho adiós a Cantora para empezar una nueva etapa en Madrid. Según confirmó la periodista Paloma García Pelayo, 'La Tonadillera' se ha instalado en la lujosa urbanización de La Finca de Pozuelo de Alarcón.

En lo referido al terreno profesional la intérprete de Marinero de luces pondrá el broche de oro a la gira 50 aniversario con la que ha conmemorado las cinco décadas que lleva sobre los escenarios con un concierto especial de Navidad en el Starlite Christmas en la capital de España. Este show tendrá lugar el jueves 26 de diciembre en IFEMA.