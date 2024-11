Shakira muestra los secretos fuera de cámara del videoclip de 'Soltera'

Los últimos dos años Shakira ha recorrido todo un camino emocional a través de su música que ha alcanzado con Soltera una nueva dimensión. El tema, que ya es todo un éxito, no canta al desamor sino al optimismo. No revisa al pasado, sino que inaugura una etapa en la que tantas otras se encuentran: solteras, por supuesto, pero también felices y muy bien acompañadas. Como acompañada aparece en el videoclip del que ahora muestra todos los secretos y lo que ha ocurrido detrás de las cámaras con sus grandes amigas. No te pierdas los secretos de la grabación y ¡dale al play!