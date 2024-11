Enrique Iglesias regresa a España después de tres años y habla de sus hijos, de su 'no-retirada' y de Rosalía

Vive en Estados Unidos desde hace décadas, pero Enrique Iglesias tiene muy presente su España natal. Está en contacto constante con el país que lo vio nacer porque aquí sigue residiendo parte de su familia y tiene inmejorables recuerdos a los que este 8 de noviembre suma uno nuevo al participar en Los40 Music Awards Santander 2024. Es el invitado de honor a esta gala solidaria celebrada en el Palau Sant Jordi (Barcelona) en la que se recaudan fondos para los afectados por la DANA.

© Getty Images

"Lo he estado siguiendo de cerca y es horrible lo que ha sucedido, me han escrito muchísimos compañeros de la industria. Yo vivo en Miami, pero por supuesto mi país es España, soy español. Todo el día estoy pegado a las noticias, leyendo todo. Estoy aquí también para apoyar a la gente de Valencia, es importantísimo estar aquí esta noche", ha dicho Enrique antes del inicio de la gala.

Esta velada presentada por Tony Aguilar, Dani Moreno 'El Gallo' y Cristina Boscá se ha transformado a raíz de los últimos acontecimientos y se ha convertido en un evento solidario. Para contribuir con las labores de reconstrucción y asistencia en las zonas afectadas, se ha activado una fila cero y el dinero de las entradas adquiridas va a parar a Cruz Roja. Enrique que ha animado a participar en esta iniciativa porque "los afectados por la DANA nos necesitan más que nunca".

© LOS40

Con toda seguridad, la familia del cantante, que ha anunciado que ya no lanzará más discos, habrá podido darle más detalles de la tragedia y trasladarle relatos personales. Ana Boyer ha asegurado tener el "corazón roto" y sentirse devastada tras ver las imágenes de la zona, donde viven algunos de sus amigos. Además, su cuñado Íñigo Onieva ha colaborado personalmente en las labores de ayuda que se están realizando en diferentes puntos de Valencia. "Me ha dicho que los valencianos están luchando. Yo estaría destrozada y tristísima, pero ahí están, eso le ha impresionado muchísimo. Y lo agradecidos que están con los voluntarios", contaba la marquesa de Griñón.

Una nueva etapa volcado en la familia y con la música siempre presente

Para Enrique era necesario estar esta noche en la ciudad condal en la que es una de sus escasas apariciones públicas. Y es que el artista internacional, avalado por casi tres décadas encadenando éxitos, tiene como prioridad la familia. "Estoy en plan relax, en casa con los niños, disfrutando de poder llevarlos al colegio, verlos crecer... Tengo unos gemelos de seis años y una niña de cuatro años, así que cada día que pasa crecen rapidísimo y quiero disfrutar. En 24 horas ya han crecido", ha comentado.

Muy pendiente de los fans, el ganador de cinco Grammy Latinos se ha pronunciado sobre el revuelo que causó la información de su supuesta retirada. Ha remarcado que Final (Vol.2), que publicó la pasada primavera, pretende ser el último álbum, pero no dejará de hacer música: "Es el último álbum que voy a lanzar en mi carrera, por ahora. Para un álbum suelo escribir 100 canciones y después elijo las que más me gustan, pero ahora quiero escribir y a lo mejor sacar uno o dos sencillos, no necesariamente un disco. Voy a seguir, pero no quiero estar presionado".

© LOS40

El poder de las colaboraciones y la emoción de escuchar a Rosalía

No descarta Enrique hacer una colaboración con Rosalía, otro de los grandes exponentes españoles de la música. En sus conciertos, la artista suele interpretar Héroe, canción que le trae bonitos recuerdos porque la escuchaba de pequeña en casa de su abuela. Para Iglesias "es un honor escucharla cantar un tema que escribí con 19 o 20 años, se me ponen los pelos de punta". Deja, por tanto, la puerta abierta a grabar juntos una versión de este himno: "Me encantaría, por supuesto".

Poder unir su talento al de otros compañeros es para Enrique uno de los privilegios de su profesión y una de las claves para no dejar de evolucionar. "He tenido mucha suerte de poder trabajar con tantos artistas en el transcurso de mi carrera y he aprendido mucho de ellos. Llega un momento en el que fácilmente te puedes quedar estancado, y si escribes canciones y quieres seguir evolucionando, aprendes de otros artistas y te vas guiando por ellos", ha comentado.

Sus candidaturas en una velada de premios y solidaridad

A pesar de que la gala ha adquirido un carácter benéfico, también ha mantenido su formato de entrega de premios. Enrique Iglesias ha recibido un total de seis nominaciones: a mejor artista; mejor álbum por Final (Vol.2), que publicó la pasada primavera; mejor canción por Así es la vida, tema que canta con María Becerra; mejor canción latina por Fría, junto a Yotuel Romero. En la categoría de mejor colaboración latina tiene dos candidaturas por los citados featuring.

© LOS40

Así es la vida, según ha dicho Enrique, "es una canción a la que tengo muchísimo cariño, me ha dado muchísimo". El menor de los Iglesias Preysler ha contado que cuando la escribió, la primera persona en la que pensó para cantarla fue María Becerra, a la que no conocía personalmente. pero sí seguía su trayectoria. "La llamé por teléfono y le dije: 'hola María, soy Enrique, es un placer. Tengo esta canción, escúchala, me encantaría cantarla contigo'. Se portó... Es un amor, fue increíble, un placer trabajar con ella", ha desvelado sobre los entresijos de esta colaboración que ha dado la vuelta al mundo.

Sus anteriores visitas a España

La anterior visita de Enrique a España que trascendió se produjo hace tres años. El 22 de agosto de 2021 murió su abuela materna, Beatriz Arrastia, rodeada del cariño de los suyos en el domicilio familiar de Puerta de Hierro, de Madrid. Isabel Preysler estuvo arropada en esas difíciles horas por Tamara Falcó, Julio Iglesias Jr y Enrique, que viajó desde Miami para despedir a su abuela. Beba fue una de las personas que más lo apoyó cuando decidió dedicarse a la música y acudió a todos los conciertos que dio en la capital.

En diciembre de 2019, el hijo menor de Julio Iglesias e Isabel Preysler se reencontró por última vez con el público español sobre el escenario. Desató la locura en el Wizink Center de Madrid, donde las 16.500 entradas se agotaron, y reunió a buena parte de su familia. Y es que a través de temas tan movidos como Súbeme la radio y Loco puso a bailar a su madre; a sus hermanas, Tamara Falcó y Ana Boyer, esta última acompañada de Fernando Verdasco, al que curiosamente conoció en otra de las actuaciones de Enrique; así como a Cristina y Victoria Iglesias Rijnsburger.