Laura Escanes sorprende con su talento cantando: escúchala interpretando un tema de Adele

Laura Escanes dejó claro este verano que es una gran fan de Adele. La influencer viajó hasta Munich para acudir a un concierto de la cantante británica y fue, para ella, una de las mejores experiencias que podía vivir. Ahora, la creadora de contenido ha demostrado que no solo disfruta escuchando a la artista, sino también interpretando sus temas. Laura, que ha publicado algunas fotos y vídeos de su semana de "autocuidados", ha compartido una grabación en la que aparece cantando el tema Make you feel my love. Ha enamorado a sus seguidores con su voz, y no es de extrañar, puesto que lo hace muy bien.