El inspirador regreso del presentador Fernando Díaz de la Guardia tras sufrir una parálisis facial

El periodista y presentador Fernando Díaz de la Guardia ha decidido volver, pero de una forma muy diferente. Tras sufrir una parálisis facial repentina que lo apartó de las cámaras en un momento de auge profesional, el comunicador granadino ha transformado esta experiencia en un propósito de vida. Su nuevo proyecto, IMBATIBLES, es un ciclo de charlas motivacionales donde, junto a figuras inspiradoras como Irene Villa, Pablo Pineda y el paralímpico José Manuel Ruiz, compartirá su testimonio de superación y resiliencia.

© Telemadrid

Una historia de lucha y fortaleza

La vida de Fernando cambió radicalmente el pasado 6 de enero cuando un brote de herpes zoster atacó su nervio facial, causando una parálisis en la mitad de su rostro. "Me encontraba en un momento muy positivo, tanto personal como profesionalmente. Mi carrera estaba en uno de sus mejores momentos y de repente, mi rostro dejó de responderme. No podía ni parpadear, lo que me hacía imposible continuar frente a las cámaras sin gafas de sol", explicó recientemente en una entrevista en el programa Juntos, de Telemadrid.

© Telemadrid

"El amor de mi familia me salvó"

En su conversación con María García y Santi Burgoa, presentadores de Juntos, el periodista no pudo evitar emocionarse al recordar el apoyo incondicional de sus seres queridos. "Me salvó el amor, el amor de mi familia, de mi mujer, de mis hijos, de mis padres y de mis hermanos. Cuando el 'monstruo' viene a visitarte, necesitas aferrarte a lo que más amas", confesó.

© Telemadrid

En los momentos más duros, Fernando se refugió en pequeñas actividades que lo ayudaban a despejarse, como pasear con sus perros y tocar música. Pero también aprendió a aceptar la tristeza. "Hay días en los que debes vivir tu particular drama, llorar y quedarte en la cama. Mirarlo de frente te ayuda a entender lo que tienes. Esa experiencia me cambió: antes estaba siempre en el mañana, pero ahora vivo el presente. Aprender a valorar el momento es una lección que quiero transmitir en IMBATIBLES".

Un proyecto para combatir fuerzas y esperanza

IMBATIBLES surgió a partir de esta experiencia personal de Fernando y está diseñado para ser un espacio de reflexión y motivación. Cada encuentro contará con la participación de figuras ejemplares que han sabido superar desafíos extraordinarios. En esta primera edición, el periodista estará acompañado de tres invitados de excepción: Irene Villa, Pablo Pineda y José Manuel Ruíz. Para el periodista, cada uno de ellos representa el espíritu de IMBATIBLES. "Todos perdemos en la vida. No hay nadie invicto, pero todos podemos sentirnos imbatibles o al menos intentarlo", afirmó.



© Telemadrid

El poder de vivir en el presente

A través de este propósito, Fernando Díaz de la Guardia nos recuerda que la vida, con sus altibajos, merece ser vivida en el aquí y el ahora. "Antes de esto, vivía proyectado hacia el futuro. Hoy sé que cada momento cuenta, que la vida es ahora y eso me llena de fuerza" concluyó en su entrevista.

IMBATIBLES promete ser una experiencia única, un espacio donde cada historia es una ventana a la esperanza y un recordatorio de que, aunque la vida pueda golpearnos, siempre podemos levantarnos y seguir adelante, más fuertes y más conscientes de lo que realmente importa.