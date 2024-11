Eva González celebra su cumpleaños con el equipo de 'La Voz' y su hijo Cayetano

Eva González cumplió 44 años el lunes y lo celebró entre Madrid y Sevilla. A primera hora de la mañana la presentadora sopló las velas en el plató de La Voz junto a sus compañeros, que le prepararon una fiesta sorpresa en la que no faltaron ni la tarta ni los globos. "Gracias. Si tengo al mejor equipo del mundo al lado, se dice y punto. Os amo. Os quiero mucho a todos, compañeros. Me habéis hecho pasar un día muy bonito, muy emotivo y especial en el que me he sentido muy querida. Gracias siempre, aunque el susto que me he llevado con la sorpresa no tiene nombre", publicó emocionada.

Horas más tarde, llegó a Mairena del Alcor, su pueblo, con un gran ramo de flores y una sonrisa, pues estaba a punto de reencontrarse con las personas más importantes de su vida, su hijo Cayetano, su madre Encarna y su hermana María.

Un año más, María emocionó a la presentadora con su felicitación. "Feliz cumpleaños al mayor pilar que tengo en mi vida. Gracias por estar a mi lado siempre. No me faltes nunca, ¡te quiero infinito!", le dijo junto a una foto en la que ambas aparecían con sus respectivos hijos. Eva, conmovida por las palabras de amor de su hermana pequeña, respondió: "Mi vida entera para mi hermana, ya lo sabes. Siempre juntas y jamás nos soltaremos. Te quiero más de lo que sé expresar".

Dos años después de su separación de Cayetano Rivera, Eva se encuentra "muy bien" y de momento no necesita más amor del que tiene. "Estoy feliz, tranquila, serena y en paz. Estoy cuidando de mi niño y de mí misma, volcada en mi trabajo, en mi familia, en mis amigos y en el amor más importante que tengo del mundo que es el de mi hijo", dijo en una entrevista reciente. "No estoy cerrada al amor, si llega, llega, no es algo que vaya buscando con un cartel que vaya diciendo estoy soltera, ni mucho menos", añadió. En cuanto a la relación que mantiene su ex con la presentadora lusa Maria Cerqueira, señaló: "Cuanto mejor esté él, mejor estará mi hijo".

A pesar de su separación, Eva y Cayetano mantienen una cordial relación por el bien de su hijo. "Cayetano es el padre de mi hijo, una persona a la que quiero, adoro y con la que formé una familia y a la que deseo la mayor felicidad del mundo porque cuanto más feliz esté él, más feliz va a estar mi hijo, que es lo que a mí importa realmente", aseguró la presentadora. El torero, por su parte, habló con gran cariño de su ex: "Hemos compartido muchos años juntos de vida y tenemos en común lo que más queremos en el mundo".