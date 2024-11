La carta más sincera de Jessica Bueno a su hijo adolescente, Fran, que cumple 12 años

Jessica Bueno y su ex Kiko Rivera están de celebración. El hijo que tienen en común, Fran, acaba de cumplir 12 años y ha celebrado esta señalada fecha como se merece y recibiendo las felicitaciones de sus seres queridos. La modelo, de 34 años, ha querido dedicarle una carta a su hijo mayor, que además de ser una bonita declaración de amor, es un tirón de orejas literal a su hijo mayor, que entra ya en la etapa de la adolescencia con sus pros y sus contras.

© jessicabueno Jessica Bueno felicita a su hijo mayor, Fran, nacido de su relación con Kiko Rivera

En su mensaje se sincera como nunca antes lo había hecho y no solo le expresa lo mucho que le quiere, sino también lo difícil que se lo pone a veces con los estudios. "Mi chico cumple 12 años... A veces tan niño, a veces tan mayor, pero siempre mi bebé", comienza su misiva. "Aquel que me llamó 'mamá' por primera vez. Contigo siempre seré aquella madre primeriza que va cambiando de etapa y aprendiendo sobre la marcha", dice la modelo que, además de ser madre de Fran, tiene otros dos niños nacidos de su extinto matrimonio con Jota Peleteiro, con quien vivió una amarga ruptura a finales de 2022.

© GTRES Jessica Bueno con su hijo Fran cuando todavía era un bebé

'No voy a negar que a veces me lo pones difícil'

"Ahora me toca ser la mamá de un adolescente, y ojalá te sientas tan orgulloso de tu madre algún día, como yo lo estoy de ti, porque no hay niño más noble, inocente y bueno", dice mientras continúa. "No voy a negar que me lo pones difícil, y los estudios nos traen por la calle de la amargura jajajaja, pero a tope siempre", comenta en su felicitación, en la que expone abiertamente cómo es su hijo Fran. "Te quiero mucho cariño. Feliz cumpleaños", culmina Jessica, que acompaña estas líneas con la canción Secreto a voces, de Luitingo, su pareja actual, de quien se confiesa muy enamorada y se lleva muy bien con sus hijos

Fran Rivera Bueno ha recibido muchas felicitaciones, entre ellas la del exmarido de su madre, Jota Peleteiro, con quien se crió durante los diez años que estuvo con su madre. A pesar de que se encuentra en plena batalla con Jessica Bueno por la custodia de sus hijos, que han cambiado su residencia de Bilbao a Sevilla, el exfutbolista ha aparcado sus diferencias y le ha dedicado estas palabras. "¡Feliz cumpleaños al mejor hermano mayor del mundo!", dice junto a una foto en la que posa sonriente con el niño, que es hermano mayor de los dos hijos que tiene en común con Jessica Bueno, Jota Jr.y Alejandro, de ocho y tres años, respectivamente.

Irene Rosales, mujer de Kiko Rivera, también se ha sumado a las felicitaciones. "12 añitos cumple hoy el niño más noble y con el corazón más bonito, el niño de la casa. Imposible ser mejor hijo, hermano, primo y amigo. Feliz cumpleaños, mi vida, que sigas cumpliendo años rodeado de todas las personas que te amamos con locura", señala la nuera de Isabel Pantoja. Por último, Luitingo le ha dedicado estas palabras. "Nuestro Franito se hace mayor... 12 años cumple este enamorado del fútbol. Me alegro mucho haberte conocido y compartir el día a día contigo. Te queremos muchísimo y espero que siempre seas muy feliz. Un beso, vida mía".