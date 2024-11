Amber Heard: las imágenes más sorprendentes de su terrorífico Halloween

Halloween fue el escenario perfecto para que muchas figuras del espectáculo dieran rienda suelta a su creatividad y cambiaran de identidad solo por una noche. Entre ellas, Amber Heard, que aprovechó la ocasión para disfrutar de una noche 'terrorífica' junto a su hija, Oonagh Paige, de tres años, y un grupo de vecinos en Madrid, donde parece haber encontrado la paz y tranquilidad que tanto ansiaba tras el mediático juicio de divorcio del actor Johnny Depp. Tras pasar primero unos meses en la pequeña localidad de Costix, en Mallorca, la actriz americana terminó trasladándose a la capital madrileña, donde ha adquirido una casa en una exclusiva zona.

© STUDIO24

Desde entonces, ya es normal ver a madre e hija, que este mismo año ha comenzado a ir a la guardería, cada vez más adaptadas a las costumbres españolas. Sus últimas fotografías fueron tomadas días después de que el famoso Jack Sparrow de Piratas del Caribe concediera una entrevista a The Hollywood Reporter en la que admite que, a pesar de lo mal que lo pasó por su muy publicitada y polémica guerra legal con Amber Heard, ha decidido pasar la página del pasado. "Estando aquí sentado podría pensar en todas y cada una de las noticias de aquel momento en contra de mi persona. Eran interminables. Había cosas que me hacían sentir fatal, pero otras me resultaban hasta graciosas", confiesa, para acto seguido afirmar rotundo: "No le guardo rencor a nadie. Eso implicaría que me preocupo por ello más de lo que debería. ¿Qué sentido tiene en este caso llevar ese equipaje?".

© STUDIO24