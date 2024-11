Camilo y Evaluna cuentan cómo la llegada al mundo de su hija Amaranto no fue cómo habían planeado

Camilo y Evaluna han confesado como vivieron la recta final antes de que naciera Amaranto, su segunda hija. El matrimonio, aconsejado por una matrona, estaba preparando su casa para que Evaluna pudiera dar a luz allí, como cuando nació su primogénita, Índigo. Sin embargo, no todo salió como habían planeado y en las últimas horas antes de darle la bienvenida a la bebé sus planes se vieron acelerados.

© @camilo

Durante la semana previa a dar a luz, Evaluna empezó a tener contracciones que iban y venían, tal y como ha confesado en el último video del canal de YouTube que comparte el matrimonio. La primera, que los puso en alerta, solo generó malestar en la cantante por un par de horas, ya que tras este corto periodo de tiempo desaparecieron. Que las contracciones fueran tan irregulares preocupó bastante a Camilo, aunque la actriz mantuvo la tranquilidad: "Yo en realidad, en secreto, estaba pensando: ¿Por qué se están yendo las contracciones? ¿Será que algo está mal?".

La que fue protagonista de Club 57 ha contado que no fue hasta que pasaron cinco días que las contracciones se hicieron más constantes. A estas se le sumó la necesidad de empujar, por lo que llamaron en seguida a su matrona, que les recomendó descansar hasta que ella llegara. Tal y como explican, el ritmo de las contracciones volvió a aumentar, y pasaron de aparecer cada diez minutos a hacerse notar cada dos, por lo que su nerviosismo aumentó. "En los libros que yo me leí, la necesidad de empujar se demora más, por lo que me volví a preocupar", dice Camilo, a lo que Evaluna añade que el parto de su primera hija fue bastante más lento.

Mientras esperaban a la matrona, Evaluna rompió aguas, aunque eso no fue lo que generó inquietud en la pareja. "Después de que Evaluna me dijera que tenía muchas ganas de empujar veo que tiene dos chorritos de sangre por sus piernas. Ahí me asusté y volví a llamar a Dana (la matrona) otra vez", ha explicado Camilo. En esos momentos cruciales, además de la asistente médica y el matrimonio, también estuvo la madre de la actriz, que preguntó a Dana cuando llegaría el bebé para poder avisar al resto de familia con tiempo, a lo que la matrona respondió que el bebé llegaría en menos de cinco minutos.

© @evaluna

Según el cantante, "fue tan rápido que se lo perdió todo el mundo. Se lo perdió Índigo, que quería estar, se lo perdieron mis padres, los de Evaluna, mi hermana...". Finalmente, el matrimonio confesó que tardaron una hora en descubrir el sexo del bebé, ya que querían esperar a que llegaran todos los familiares para conocerlo. Tras la espera, Camilo y Evaluna se emocionaron al conocer que habían tenido una segunda hija.