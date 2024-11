María Castro cuenta las duras consecuencias de la DANA para la familia de su marido, que son de Paiporta

La DANA que ha devastado la Comunidad Valenciana nos ha dejado numerosas historias de familias que lo han perdido absolutamente todo. Muchos son los rostros conocidos que les ha tocado de cerca la tragedia al tener familiares en las zonas afectadas. Nuria Roca, Pablo Motos, Miguel Ángel Silvestre... se han unido al dolor de sus paisanos. Ahora, la actriz María Castro, que ha acudido a los Premios InStyle, ha confesado a los micrófonos de Europa Press que no ha podido desplazarse hasta Valencia porque se encuentra en pleno rodaje de la serie La Promesa. Además, ha contado que la familia de su marido, José Manuel Villalba, es de Paiporta, declarada 'zona cero' de la catástrofe. Desolada ha comentado que: "Toda nuestra familia es de allí, mi marido es de Torrent y su familia es de Paiporta; lo han perdido todo. Estamos en shock".

© Getty Images

La familia de su marido es de Paiporta

María ha contado cómo se quedaron sin comunicación con sus suegros: "Estuvimos un día entero sin saber si estaban a salvo". Visiblemente emocionada, la actriz ha compartido lo terrible que es lo que está viviendo su familia política, que vive allí: "Lo que ves en la tele, que es horrible, no se parece nada a lo que viven allí. El silencio, el olor, todo... El desastre y la desolación de muchísima gente". Por el momento, su marido no ha podido viajar a Valencia para ayudar a su familia "porque le han dicho que era contraproducente colapsar la carretera, le dicen que espere que esto es para mucho tiempo".

© María Castro

© Getty Images María Castro en su papel en 'La Promesa'

"Que no se olviden de nosotros"

María ha puesto a disposición de quién lo necesite sus redes sociales: "Para hablar de necesidades... Hay gente que han perdido todo y todo lo que reciban, bienvenido sea". Además, la intérprete se hace eco de la petición común de muchas de las personas que se han puesto en contacto con ella: "Que no se olviden de nosotros". Castro no puede dejar de pensar en la Navidad que le espera a todas esas familias: "Tengo tres hijas y no me gustaría verme en esta situación" y ha revelado su intención de poner en marcha una iniciativa solidaria para que ningún niño valenciano se quede sin un regalo estas Navidades.

© María Castro

Ningún niño valenciano sin regalo en estas Navidades

María ha explicado que quiere empezar a recaudar juguetes para que ningún niño "se quede sin esa ilusión". Y ha añadido que ella tiene: "Tres hijas y no puedo evitar pensar en ellos". Y ha terminado explicando que, aunque siguen con las grabaciones de la exitosa serie de TVE, porque "hay que seguir entreteniendo a los demás; la cabeza la tenemos allí. Y las cabezas empiezan a pasar factura también con este desastre; en casa estamos todo el rato con la televisión puesta".