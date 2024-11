La sorprendente mudanza de Elon Musk: de vivir en una casa de 30 metros al fastuoso complejo que ha comprado en Texas para reunir a sus 11 hijos

Ya se sabía que Elon Musk, el hombre cuya fortuna asciende a la friolera de doscientos sesenta mil millones de dólares, es imprevisible. Nos tiene confundidos en cuanto a sus propiedades e inversiones inmobiliarias. Antes de mayo de 2020, poseía siete residencias cuyo valor ascendía a cien millones de dólares. En un año vendió las siete y decidió mudarse a una minicasa prefabricada de treinta y siete metros cuadrados, ubicada en Texas, en la zona donde se encuentran las instalaciones de SpaceX, su más querido proyecto espacial. Pues bien, estos días ha trascendido que ese hogarcito, que alquilaba, pero que no costaba más de cuarenta mil euros, era una transición hacia algo mucho mayor. Elon Musk ha regresado a lo grande al mercado inmobiliario y ha comprado, según ha publicado el The New York Times, un complejo, de tres mansiones, por algo más de treinta y dos millones de dólares en Austin. Su objetivo: conciliar su trabajo con su vida familiar y pasar más tiempo de calidad con sus once hijos.

© Getty Images

Tras su salida de Delaware, Texas se ha convertido en la sede de la atípica familia Musk. Ahora, con estos inmuebles ya en propiedad, solo queda transformarlos en un auténtico hogar. La casa principal cuenta con mil trescientos metros cuadrados y emula las bellas construcciones de la Toscana. Hace meses, Elon Musk había comprado otras dos mansiones cercanas (una de ellas, justo detrás de la principal), por lo que esta nueva convivencia familiar parece inminente. Según Architectural Digest, al multimillonario no le importó pagar entre un veinte y un setenta por ciento más por estas propiedades. Todo con tal de ver cumplido su sueño de mantener unidos a los suyos. La casa elegida por él está a unos diez minutos andando de los terrenos de sus empresas SpaceX, X y la Gigafactoría de Tesla.

La extensa familia de Musk

Muchos dicen de él que es una especie de “arquitecto del futuro”. Nadie le puede negar su prodigiosa capacidad para ver más allá de lo evidente e ir siempre unos pasos por delante de sus competidores. Pionero en Silicon Valley, milmillonario a los treinta años (después de vender PayPal a eBay), aspirante a la conquista de Marte, al cumplir, el 28 de junio de 2021, cinco décadas de vida dijo: “Para mí nunca se trató de dinero, sino de resolver los problemas de la humanidad”. En ocasiones, ha logrado resolver grandes problemas del mundo que le rodea, pero le ha costado mantener la paz y la armonía en su ámbito familiar.

Su infancia no fue fácil. Nació y se crio en Pretoria (Suráfrica). Su madre, Maye, era (y es) modelo y nutricionista. Su padre, Errol, trabajaba como ingeniero, pero “era una persona terrible. No tienen idea de lo terrible que era”, manifestó Elon Musk en una sincera entrevista con The Rolling Stone sin entrar en detalles. Cuando sus padres se divorciaron, salió a la luz que Maye había sufrido malos tratos. Cuando los conflictos afloraban, Elon Musk se refugiaba en la biblioteca: “Fui educado por los libros. Libros y después mis padres” reveló en la misma entrevista. Cuentan que antes de los diez años ya se había leído… ¡la Enciclopedia Británica! y una notoria cantidad de libros de ciencia ficción. Por si lo anterior fuera poco, en su infancia y adolescencia tuvo que pelear (literalmente) con sus compañeros para salvaguardarse en la escuela, porque, aunque en la actualidad mide 1.80, de niño fue de los más pequeños de su clase.

© Getty Images Elon Musk con su madre, Maye

Cuando la relación de sus padres hizo aguas, él decidió mudarse de Suráfrica a Canadá con su madre y sus dos hermanos. Estudió Económicas y Física, montó su primera startup, y decidió ir cumpliendo sueños por muy estrambóticos que estos parecieran. Hace apenas un año, salió al mercado editorial la biografía de Elon Musk escrita por Walter Isaacson –el mismo autor que publicó un libro ya clásico sobre Steve Jobs. En ella, se revelaba que Musk había tenido su primer hijo en 2002 con su primera esposa, Justine Musk. Tristemente, el bebé falleció a las diez semanas por el síndrome de muerte súbita del lactante.

Aquel terrible hecho, confirmado durante una entrevista por la propia Justine, supuso un giro Copernicano en la vida de Musk. Desde entonces, ha optado por las técnicas de reproducción asistida para tener once hijos más con tres mujeres: con su primera esposa; con Shivon Zilis, una ejecutiva de Nueralink quien, al parecer, no ha sido pareja oficial de Musk; y con Claire Boucher, más conocida con su nombre artístico, Grimes. Para el magnate de las nuevas tecnologías, tal como lo verbalizó en 2022, el ser humano tiene una obligación con la humanidad: tener hijos. Alega que las bajas tasas de natalidad suponen un riesgo mayor para la humanidad que el calentamiento global. Poco romántico, pero muy eficiente en términos cuantitativos, asegura que si ha tenido tantos hijos es porque trató de hacer “lo mejor que podía para ayudar a la crisis de la despoblación”.

Los hijos de Musk

Después de Nevada, el bebé que falleció en 2002, Justine Wilson y el multimillonario tuvieron cinco hijos más: una pareja de mellizos y unos trillizos: Vivian y Griffin, nacidos en 2004; y Kai, Saxon y Damian, en 2008. Después de ocho años de matrimonio, Justine y Elon, a pesar de haberlo intentado todo, incluyendo terapia de pareja, se divorciaron y tomaron caminos separados.

© Getty Images Amber Heard

Aunque estuvo casado con Talulah Riley seis años, de 2010 a 2016, y mantuvo un noviazgo de poco más de un año con Amber Heard, con ninguna de ellas procreó hijos. En 2018, llegó a su vida su pareja más mediática, la cantante Grimes, con quien protagoniza una extraña relación que ha dado como fruto tres hijos, a quienes les han puesto, probablemente, los nombres más extraños del planeta.

El mayor de los tres vástagos de Musk y Grimes nació en mayo de 2020 y responde al nombre de X AE A-XII. En un pódcast, el propio Elon Musk explicó cómo se pronuncia ese nombre impronunciable, “Ex Ash”. La segunda hija de la pareja se llama Exa Dark Sideræl, aunque en la intimidad del hogar la llaman Y (“Why”). Por último, en septiembre de 2023 –cuando no se sabía que Musk y Grimes seguían manteniendo una relación sentimental– se confirmó que había llegado a sus vidas un tercer hijo, Techno Mechanicus, más conocido en casa como Tau.

© Getty Images Elon Musk y Grimes

Además, en noviembre de 2021, rodeado de gran secretismo (de hecho, la noticia no se supo hasta julio de 2022) nacieron unos mellizos, fruto de la relación del propietario de X con Shivon Zilis, una canadiense de origen indio, de treinta y ocho años, experta en temas de inteligencia artificial, y que trabaja como directora de operaciones y proyectos especiales en Neuralink, empresa fundada por Musk en 2016. Por último, en junio de este año, Musk reconoció que había sido padre de nuevo, esta vez de un bebé del que lo único que se sabe es que la madre vuelve a ser Shivon Zilis. Es decir, en un periodo de cuatro años, este portento de las nuevas tecnologías, y visionario en cuanto a las necesidades de la humanidad, ha traído al mundo seis hijos.

Regresemos al complejo inmobiliario que Elon Musk ha comprado en Texas. ¿Quién vivirá ahí y quién no vivirá? ¿Qué se sabe al respecto? No es muy probable que su hija Vivian acceda a mudarse a este enclave. Vivian es una mujer transgénero. Su padre, muy contrario a los procedimientos de cambio de género, ha mostrado públicamente su discrepancia con la manera en la que se llevó a cabo la transición. “Perdí a mi hijo”, declaró a su biógrafo. Desde entonces, la relación entre padre e hija quedó muy dañada: “He hecho muchos intentos de acercamiento, pero ella no quiere pasar tiempo conmigo”, le contó a Isaacson. Por este tema, su relación con su primera mujer, Justine Wilson, tampoco atraviesa por su mejor momento.

Las pocas veces que Grimes o Elon Musk se han referido a su relación, la califican como “muy fluida” o “abierta”. La cantante vegana, autora de música que muchos han calificado “de otro planeta”, no parece poseer el perfil de mujer que se guardaría en una suntuosa casa de Texas, pero el tiempo lo dirá. Por el momento, Shivon Zilis sí podría ocupar el nuevo paraíso soñado por Musk. Después de todo, no solo comparte tres hijos con el multimillonario, sino también trabajo.

© Getty Images Maye Musk

Maye Musk, espectacular modelo a los setenta y seis años, cuando habla de su hijo no puede menos que mostrar orgullo. Ella conoce mejor que nadie a este empresario inclasificable, que piensa que si tus proyectos no tienen errores es porque no están lo suficientemente bien trabajados. Maye recuerda al niño Elon “como un genio en su mundo, con un cerebro que se anticipaba al de todos”. Sus sueños, tanto los espaciales como los terrenales, son buena muestra de esto.