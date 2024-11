Carla Goyanes abre su álbum familiar para felicitar a su hijo Santi mientras vuelve poco a poco la normalidad

No está siendo fácil continuar con la vida y recuperar la normalidad después de la repentina pérdida de su padre — el 7 de agosto — y su hermana Caritina — quien fallecía a los 46 años el 26 de agosto de forma repentina a causa de un paro cardíaco durante sus vacaciones en su casa de Marbella —, pero Carla Goyanes prometió que iba a ser "muy fuerte" para cuidar de toda la familia. Por ello, la hija de Cari Lapique no ha querido pasar por alto una fecha muy importante para ella y los suyos: el cumpleaños de su hijo mediano, Santi, quien ha cumplido diez años.

© carlugoyanes

© carlugoyanes

"¡Feliz cumpleaños Santi! Doy gracias cada mañana por tenerte a nuestro lado y hacernos reír tanto", ha comenzado escribiendo Carla Goyanes en su perfil público para continuar explicando que "por las noches también pido fuerzas para conseguir que te duermas". La empresaria no puede estar más orgullosa de sus tres hijos, Carlos, de 12 años, Beltrán, de cinco y el cumpleañero, a quien ha definido con las siguientes palabras: "Gran atleta, gran estudiante, buen hermano y amigo leal. Te queremos. Nunca lo olvides".

© @carlugoyanes

© carlugoyanes

Unas palabras que ha acompañado de un emotivo vídeo de los mejores momentos entre madre e hija junto a la canción del 'Cumpleaños feliz'. En él, ha querido recopilar algunos de sus instantes más íntimos desde que su niño, era un bebé. Santi es el segundo hijo de Carla y su marido, Jorge Benguría. El pequeño vino al mundo el 6 de noviembre de 2014 en el Mercy Hospital Maternity de Miami, ya que en ese momento, por motivos de trabajo, el matrimonio tenía fijada su residencia allí. Pese a ello, el bautizo lo celebraron en Madrid, en la madrileña iglesia de los Sagrados Corazones. "Estoy feliz con la familia que he formado. Es lo mejor del mundo", declaró Carla entonces.

© @carlugoyanes

© @carlugoyanes

© @carlugoyanes

Tras la tragedia que empañó de luto su vida, la empresaria de 41 años, está volcada en sus seres queridos: su marido, su madre, sus sobrinos y en sus tres pilares fundamentales, sus tres niños. La vida continúa para Carla Goyanes y aunque no le está siendo nada fácil recuperarse tras los durísimos golpes que recibió su familia en los últimos meses, con mucha fuerza interior y el amor incondicional de los suyos, parece que lo está consiguiendo poco a poco y está aprendiendo a sobrevivir con este sentimiento, pero siempre manteniendo a Caritina y Carlos Goyanes muy presentes.

© @carlugoyanes

© GTRES

A finales del mes de septiembre, Carla anunció que a pesar del dolor que siente, había decidido regresar al trabajo y retomar sus compromisos profesionales siguiendo el consejo que le dio Caritina tras el fallecimiento de su padre: "Mi hermana me decía que la vuelta al trabajo me iba a hacer llevar mejor lo de nuestro padre. Y es cierto. Mantiene la mente ocupada en otra cosa. La vida sigue y hay que seguir cumpliendo con los compromisos profesionales por responsabilidad, pero también como terapia para avanzar. ¡Os espero a quienes os pueda interesar y si no compartidlo con quien lo pueda estar!".

© carlugoyanes

Desde el fallecimiento de Caritina y Carlos Goyanes, la familia está más unida que nunca y Carla y su madre son el vivo ejemplo de la fortaleza, valentía y amor, tal y como pudimos ver en las fotografías publicadas por ¡HOLA! en las que madre e hija acompañaban a MiniCari, hija de Caritina, a su primer día de colegio. De hecho, a finales de octubre la empresaria acompañó a Cari Lapique en su vuelta al trabajo, poniéndose al frente de un showroom de Madrid. "Hay que volver a todo, hay que ser fuertes", declaró a su llegada. También, a través de su perfil público compartió lo orgullosa que se sentía de su progenitora: "Abuela en acción. Abuela vuelta al trabajo".

© carlugoyanes

© Europa Press

Además, Cari Lapique está siendo arropada por su hermana, Myriam, quien contó que se había mudado a vivir con ella de manera temporal para ayudarla en todo lo que necesitara: "Lo peor es la noche... Está regular, por ahora regular, pero el trabajo le viene bien", explicaba.