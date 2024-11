Pedro Piqueras regresa a Informativos Telecinco casi un año después de su marcha debido a la DANA

El pasado martes, 29 de octubre, España se paralizó. Desde ese día, el luto y el dolor invade el país, después de que la peor DANA del siglo XXI arrasara todo a su paso, dejando destrozados decenas de pueblos de la Comunidad Valenciana, Castilla - La Mancha, Murcia, algunas zonas de Andalucía y lo peor de todo, cobrándose, hasta el momento, 215 vidas. Los medios de comunicación están informando a cada minuto de la última hora, incluso, modificando las escaletas. Así lo ha hecho Informativos Telecinco, quien ha emitido un programa dedicado a la gota fría, que ha contado con un invitado muy especial: Pedro Piqueras.

A punto de cumplirse un año desde que Pedro Piqueras diera comienzo a su jubilación, el presentador ha regresado al plató de Informativos Telecinco. El histórico y gran periodista, se ha sentado en la mesa preparada para el especial de Mediaset, 'La DANA del siglo', para formar parte del programa especial dedicado a los afectados por la tragedia del temporal formado por Mario Picazo, Fernando Garea, Lourdes Pérez e Isabel Jiménez desde Valencia. Con traje, corbata azul marino y camisa blanca, se ha situado a la izquierda de su sucesor, Carlos Franganillo, quien le ha dado la bienvenida a la que fuera su casa.

"Ahora toca saludar a una persona que ustedes ya conocen y que es un rostro familiar de esta casa. Bienvenido de nuevo", ha comenzado diciendo Carlos Franganillo antes de que el realizador del especial pinchara la cámara y se viera de nuevo en el plató de Telecinco a Pedro Piqueras, que ha matizado, "es mi primera vez en este plató": A pesar de que su vuelta se debe a la trágica situación que está viviendo la zona este de España, verle de nuevo en los informativos, ha sido un momento muy emocionante.

A pesar de que Piqueras ha vivido en primera persona y como periodista muchos desastres naturales como el volcán de La Palma, esta DANA ha asegurado que es histórica: "Siempre he estado cuando había alguna tragedia, cuando estaba allí en activo en 'Telecinco', como el terremoto de Marruecos o el de Haití o el volcán de la Palma, pero nunca imaginé que en España pudiera ocurrir algo así". Además, ha hablado desde su propia experiencia, ya que él es de Albacete y veranea en la zona de Altea: "En Altea este año ha sido tremendo de calor. Hubo varias olas y no se estaba bien porque llegamos a los 40 grados. El agua llegó a estar a los 31 grados y eso es algo de que algo malo puede va a pasar", ha comenzado explicando.

Desde el punto de vista periodístico, ha recordado que "en el año 2006, quisieron hacer un proyecto urbanístico llamado 'Los puentes del río Hangar', donde pretendía construir alrededor del cauce del río, cinco mil viviendas, tres zonas comerciales y un campo de golf de 18 hoyos. Finalmente, decidieron impugnar esa obra, y gracias a eso, a día de hoy, con todo lo que está cayendo, no hay que lamentar más desgracias, ya que esa zona hubiera sido una catástrofe".

Cuando sucedió la gran catástrofe de la DANA, el martes 29 de octubre, Pedro Piqueras se encontraba de viaje en México, pero a través de su perfil público explicó que "tengo la amarga sensación de no estar donde debería. Hoy, a miles de kilómetros de España, sin apenas cobertura, y viendo las escasas imágenes que llegan desde Valencia, Albacete y otros lugares, estoy profundamente consternado por tantas víctimas y por tanto dolor. Solo entiendo que en este momento debe reinar un espíritu absolutamente solidario. Un gran abrazo a todos los afectados con mi deseo de que todo se pueda recomponer. La lucha contra el cambio climático es una emergencia inaplazable".

Así fue su despedida de Telecinco

El 22 de diciembre de 2023, Pedro Piqueras se despedía de los Informativos Telecinco, de sus compañeros y de todos aquellos con los que conectaba cada noche para darles las noticias: "Ha llegado el momento de la despedida, solo que esta vez no voy a decirles hasta mañana. Cierro 51 años de profesión entre el diario Pueblo, Radio Nacional, y 34 de esos años en televisión. Aparecí por primera vez con Pilar Miró en TVE, era el año 1988, y me quedé incrustado en la pantalla. Buenos años allí, buenos años también en Antena 3, doce en total, y los últimos 18 aquí en esta casa, en Telecinco. Estoy muy agradecido a todos los que me han enseñado este oficio y a ustedes por permitirme entrar en sus casas. Pero ha llegado el momento de irse y de dar las gracias a los directivos de esta cadena y a mis compañeros, con los que he intentado hacer informativos basados en el respeto a los hechos y a las opiniones de los protagonistas".

Antes de finalizar, también le dedicó unas palabras al que iba a ser su sucesor: "Mi lugar lo va a ocupar un periodista con el que he tenido la suerte de compartir coberturas en elecciones, investiduras, volcanes, terremotos...Él se llama Caerlos Franganillo, viene de esa gran escuela que es la televisión pública y se une a este equipo donde va a encontrar grandes compañeros, técnicos, cámaras, productores, periodistas, presentadores..." Precisamente esos compañeros sorprendieron a Pedro en los pasillos con un 'paseíllo' que ha recorrido entre aplausos y miradas de admiración de las personas con las que ha formado una segunda familia en todos estos años.