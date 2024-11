María Valverde y Gustavo Dudamel, juntos sobre el escenario y siete años de sólida relación

Forman una de las parejas más sólidas del panorama artístico internacional, un matrimonio que ha sabido conjugar perfectamente sus respectivos talentos en lo profesional con el afecto y la admiración que se profesan el uno al otro en lo personal. Casados desde febrero de 2017, María Valverde y Gustavo Dudamel están de celebración por el último e importante reconocimiento que se le ha concedido al músico venezolano.

Este lunes en el Nueva York, en el marco del 70 aniversario del Queen Sofía Spanish Institute (QSSI), la madre de Felipe VI entregará al prestigioso director de orquesta el Premio a la Excelencia 2024. Galardón que se le otorga por su compromiso en ampliar el acceso a la música clásica a nuevas audiencias en todo el mundo, particularmente en comunidades desatendidas. También por su trabajo filantrópico a través de la fundación que lleva su nombre y en la que está muy implicada su mujer, la actriz madrileña.

La protagonista de títulos como Tres metros sobre el cielo y Gernika reside con su marido en Los Ángeles (EE.UU.), el lugar donde comenzaron su etapa vital juntos hace siete años y al que volvieron en mayo de 2023 tras su periplo en Francia. Fue ahí donde Gustavo ejerció como director musical de la Ópera de París durante un tiempo, si bien terminó renunciando por sorpresa para -según contó entonces- pasar más tiempo con su familia.

Recientemente, la pareja ha vuelto a trabajar de la mano sobre el escenario al poner de nuevo en marcha la obra El sueño de una noche de verano, que ya interpretaron juntos en 2019. Una versión renovada del clásico de Felix Mendelssohn, donde María es la voz narradora en español bajo los focos de un lugar tan imponente como es el Walt Disney Concert Hall. "Estas últimas semanas he vivido una de las experiencias más bonitas de toda mi carrera", señalaba la actriz de 37 años al respecto.

Reconocía María Valverde que haber trabajado con su marido y con la Filarmónica de Los Ángeles había sido algo inolvidable, pero también "ha significado poder reconciliarme con mis miedos y conmigo misma", confesaba sobre los temores que tenía en un principio y había logrado despejar. A su esposo, le dedicaba unas palabras repletas de cariño en las que decía "no sé cómo expresar lo que me haces sentir y todo lo que me inspiras", señalaba.

"Llenas mi vida de ilusión. Gracias por creer en mí y por inventar locuras conmigo. Te amo con toda mi alma", apostillaba la intérprete en sus emocionantes palabras dirigidas al hombre que le hace tan feliz. La que fuera pareja de Mario Casas durante cuatro años cuida mucho la elección de sus proyectos, como el pasado enero cuando la pudimos ver en el último videoclip del cantante barcelonés Carlos Sadness, por el lanzamiento de su tema Lo que fuera.

El día a día de la actriz está en la ciudad californiana con Gustavo (43 años) y Martín, el hijo que tiene este de su relación anterior con la exbailarina y empresaria Eloísa Maturén. Sin embargo, siempre que su agenda se lo permite, María Valverde vuelve a España para ver a su familia. Así lo hizo a mediados de octubre, una visita que también aprovechó para transformar su look al ponerse en manos de la estilista María Roberts. De hecho, la fundadora de Studio25 nos contó el cambio en el que cabello que se hizo entonces la artista.

