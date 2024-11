Michelle Jiménez nos habla de su difícil infancia y sus sueños antes de representar a España en Miss Universo

Michelle Jiménez va a ser la encargada de representar a nuestro país en el certamen de Miss Universo 2024 el próximo 16 de noviembre en la Ciudad de México. La joven de 21 años, ha tenido que luchar mucho para llegar a donde está a día de hoy. La vida no le ha sido fácil y nunca le han regalado nada. Gracias a su esfuerzo, trabajo y tesón, poco a poco está cumpliendo sus sueños tras vivir una situación personal muy complicada. En Hola.com hemos hablado con ella y nos ha contado cómo está viviendo esta cuenta atrás, pero también, nos ha abierto su corazón contándonos su lado más personal.

© José Urbano

Hola Michelle, queda muy poco para que se celebre Miss Universo 2024, ¿cómo estás viviendo esta cuenta atrás?

Estoy muy emocionada y súper enfocada en mi representación. Cada día siento más cerca el gran evento y he estado estas semanas preparándome a fondo para que toda España se sienta orgullosa de mi.

Según se acerca el día, el próximo 16 de noviembre, ¿aumentan los nervios?

Sí, los nervios aumentan, pero trato de convertir esa energía en motivación. Intento disfrutar del camino y supervisar todos los detalles para no dejar nada a la improvisación. El 28 de octubre partí a México y no me creo que haya llegado ya el momento.

© José Urbano

Desde que fuiste coronada como Miss Universo hasta día de hoy, ¿cómo ha cambiado tu vida?

Han sido días intensos y gratificantes, llenos de preparación y aprendizaje. A veces no he tenido tiempo ni de asimilar bien bien mi victoria a nivel nacional, pero hemos trabajado en equipo para cumplir con todas las entregas de material con Miss Universo, con el equipo de producción, con todos los compromisos como Miss Universe Spain y con todos los profesores de mi preparación y las pruebas de vestuario.

Nos gustaría saber si estás llevando algún tipo de preparación especial antes del gran día

Sí, estoy trabajando en mi preparación física, mental y en mis habilidades de comunicación. He recibido clases de pasarela y protocolo de la mano de Giselle Reyes, inglés de la mano de Alekson de Communik8, oratoria de la mano de Hugo de Almeida, entre otros...

En cuanto a tus rivales, ¿has podido conocer a alguna de las candidatas de Miss Internacional?

He tenido la oportunidad de hablar con algunas a través de redes sociales, y estoy impaciente por conocerlas.

© José Urbano

Los looks que elijas para esta cita tan importante, tienen también que representarte, ¿ta tienes elegidos los vestidos que lucirás?

Tengo algunas opciones en mente tanto para la preliminar como para la final. Estoy trabajando con diseñadores para que sean perfectos y gracias a Dios voy a tener opciones donde elegir y lucir con el que me sienta más cómoda y segura.

¿Cuál crees que es tu punto fuerte para alzarte con la victoria?

Mi autenticidad y mi pasión por causas sociales son mis mayores fortalezas. El que pueda inspirar a otras personas y demostrar que un título como este es una plataforma incomparable para transmitir valores, fuerza y demostrar que detrás de una cara bonita todo se puede conseguir como mujer y como persona.

Te deseamos toda la suerte del mundo. Si ganas, ¿a quién dedicarías el premio?

A mi abuela, que siempre me ha apoyado en cada paso de mi vida. Es la que más se lo merece.

Una de las cosas que no se ven y a las que te tienes que enfrentar es a las críticas, ¿cómo lidias con los detractores?

Sí, pero me enfoco en lo positivo y en seguir adelante, aprendiendo de cada experiencia. Todo lo que no sea constructivo hago caso omiso e intento que no me afecte en absoluto en mis objetivos, en mi camino y en la representación de mi país en Miss Universo.

© José Urbano

Los valores personales también son muy importantes para alzarte con la corona, ¿cuáles consideras que son tus principales valores?

La empatía, la perseverancia y la honestidad son fundamentales en mi vida. Son parte de mi y cada día me caracterizan.

Algún consejo que te haya ayudado a mantenerte bien, saludable, guapa…

Mantener una rutina de ejercicio y un buen skincare ha sido clave para mi bienestar. Verme bien y estar a gusto conmigo misma es la clave para sentirse bien y poder dar lo mejor de una misma cada día.

© michellejimenezofficial

Nos puedes contar algo de cómo va a ser tu 16 de noviembre: a qué hora te levantas, si realizas ejercicio, si hablas con tu familia...

Me levantaré temprano para prepararme, y espero poder hablar con mi familia antes de dirigirme al evento. Ejercicio durante la concentración creo que poco, pero cuidaré la alimentación e intentaré conocer todo lo que pueda de México, de todo lo bonito que tiene para dar y de su gente y gastronomía.

Cuando recibiste la corona, ¿qué sentiste y qué significa para ti representar España?

Fue un momento abrumador de felicidad y orgullo. Representar a España es un honor que llevo en el corazón. Ese 11 de septiembre será inolvidable para mi. Vi recompensados muchos frutos de mucho esfuerzo y preparación para el concurso nacional. Ser España ante el Universo y es un sueño hecho realidad.

Esto es 'un sueño' que has hecho realidad...

Sí, siempre soñé con esto y ahora estoy lista para dar lo mejor de mí. El destino ha querido que sea así y con esta edad así que afronto la oportunidad que se me ha dado con mucha responsabilidad, disciplina y entrega por ver a mi país brillar a nivel internacional.

© michellejimenezofficial

¿Qué o quién te inspiró a iniciar en los certámenes de belleza y en Miss Universe?

Me inspiraron las historias de otras mujeres que usaron su plataforma para hacer el bien. Sigo el concurso desde que soy niña y a cada ganadora la he admirado por algún motivo.

Nos gustaría conocerte más personalmente, Hablamos de tu familia, ¿cómo fue tu infancia?, ¿cuántos hermanos tienes?

Tuve una infancia difícil pero rica en aprendizajes. Soy la mayor de 9 hermanos, dos de los cuales compartimos madre. Mi papá es de República Dominicana y mi mamá de Ecuador, pero yo nací en Barcelona. Con 12 años tuve que irme a un centro de acogida. Fue un periodo desafiante, pero también me enseñó a ser resiliente y valorar cada momento. Soy la mujer que soy hoy en día, en parte, gracias a ese pasado que he tenido y a la madurez que la vida me dio de manera precipitada, no tuve otra opción. Me fui de casa porque buscaba un futuro mejor y oportunidades para crecer y desarrollarme. Por mi integridad y salud mental y el bienestar mío y de mis hermanos, tomé la decisión y fue lo mejor que hicimos en general para todos.

A día de hoy, ¿quiénes han sido tus grandes apoyos?

Mis amigos y mi familia han sido pilares fundamentales en mi vida, sin lugar a dudas.

© José Urbano

En la actualidad, ¿cuál es tu relación con tus padres?

He trabajado en reconstruir esa relación y ahora tenemos una conexión más fuerte. Con mi padre en la distancia, ya que vive en República Dominicana y con mi madre aquí ambas en España.

En cuanto a tus sueños, ¿cómo te ves en un futuro?

Me veo impactando positivamente en la sociedad y continuando mi carrera en el mundo del entretenimiento. Me encanta comunicar, me encanta interpretar, me encanta ayudar a los demás, me encanta que otras personas puedan apoyarse en mi o en mi experiencia para salir adelante o que vean una luz en el camino. Hay cosas que no tienen precio y ese impacto positivo que puede conllevar un título como este, hace que esta experiencia sea incalculable para mi.

¿Hacia dónde te gustaría encaminar tu carrera profesional?

Me gustaría combinar mi pasión por la moda y el activismo social. Creo que puedo aportar mucho a nuestra sociedad y no descarto probar suerte en muchos campos ya que me considero algo polifacética y qué menos que probar cualquier oportunidad que se me presente y aprovecharla.

Esto que estás viviendo ahora es un sueño hecho realidad, ¿qué te queda por cumplir?

Hay muchos, pero para que se cumplan no me gusta compartirlos, quiero que se hagan todos realidad y que próximamente pueda compartiros todos.

© michellejimenezofficial

Y por último, nos gustaría saber si en un futuro te gustaría formar una familia

Sí, definitivamente es un sueño que tengo y espero hacerlo realidad en el futuro. Siempre me han encantado los niños y ya solo por mi experiencia con mis hermanos que en muchas ocasiones me ha tocado ser casi como la madre de ellos, tengo claro que es algo que quiero en un futuro.