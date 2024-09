La historia de superación de Michelle Jiménez: de su difícil infancia a ganar Miss Universo 2024

Con tan solo 21 años, Michelle Jiménez se ha alzado con la corona de Miss Universo 2024 en la gala celebrada en Guía de Isora, en Tenerife, quedando por encima de la representante de Comunidad Valenciana, Paula Pérez y la andaluza Ana Rosa Rodríguez, que quedaron como primera y segunda dama de honor respectivamente. Un sueño que ha cumplido después de luchar toda su vida por él y tras vivir una situación personal muy complicada.

© Cortesía de Miss Universo Spain

Michelle Jiménez ha contado en el programa de Y ahora Sonsoles cómo ha sido su vida y cómo ha logrado cumplir su sueño de convertirse en la representante de España en Miss Universo 2024. Nada más entrar en el plató vestida con un elegante vestido largo de noche en color rojo y luciendo la corona de Miss, ha recibido una gran ovación por parte del público. Posteriormente se ha sentado junto a Sonsoles Ónega, quien ha querido conocer toda su historia, ya que la joven no lo ha tenido nada fácil.

© yahorasonsoles

Vivió una infancia muy complicada con problemas familiares y "mucha violencia" por parte de su madre, tal y como ella misma lo ha contado en el programa de Antena 3. Una situación que la llevó a dejar su hogar y pedir vivir en un centro de acogida. Y así fue. Con solo doce años abandonó su casa viviendo en tres centros diferentes hasta que cumplió la mayoría de edad. "Ser padres no da derecho a todo. Yo tenía problemas con mi madre porque había bastante violencia y a pesar de ser una decisión difícil porque a veces pensamos que la familia es lo primero, cuando no te hacen bien, hay que alejarse", ha contado Michelle.

Te puede interesar Michelle Jiménez, estudiante de comercio y marketing de 21 años, será nuestra representante en Miss Universo 2024

© yahorasonsoles

Ante la pregunta de Sonsoles Ónega sobre si a día de hoy se habla o no con su madre, la Miss ha sido muy sincera: "El rencor y el dolor no es bueno, a mí me reconcome, por lo que sí que hablamos a día de hoy. No nos hemos reconciliado al 100% pero nos queda mucho tiempo para poder sanar y reconstruir nuestra relación. Eso sí, cuando gané el certamen la llamé para contárselo y se alegró muchísimo, al igual que mi abuela, que fue la primera persona en avisar". También ha tenido que luchar con otro tipo de problemas, ya que tras estudiar comercio y marketing, intentó realizar prácticas en varias empresas las cuales le rechazaron por venir de un centro de acogida, aunque finalmente pudo adentrarse en el mundo laboral y ganar su primer sueldo, el cual destinó a arreglarse la dentadura.

Antes de dar por finalizada la entrevista, la presentadora ha dado paso a una persona muy especial: el hermano de Michelle. Ha entrado en el programa de sorpresa para demostrar a su hermana lo feliz y orgulloso que se siente tanto él, como el resto de su familia de ella: "Me llena de orgullo el tenerte como hermana. Esta es solo una de las historias que vas a tener y conseguir en tu vida. De verdad que no tengo palabras para transmitir el sentimiento que tengo". Por su parte, la ganadora del certamen ha querido hacer un alegato para animar a todas aquellas niñas que han vivido o están viviendo alguna situación parecida a la suya: "No cambiaría nada de lo que pasé porque gracias a ello soy la mujer que soy. Quiero que mi historia se escuche a nivel nacional e internacional para que a todas aquellas niñas que estén pasando algo parecido sepan que sus sueños se pueden cumplir y que pueden alcanzar sus planes".

A Michelle le gusta definirse como mujer "resiliente, empática y disciplinada" que adora pasar tiempo de calidad con sus hermanos y sus amigas. Tiene estudios de comercio y marketing y, a partir de ahora, comenzará a preparar su participación en Miss Universo que se celebrará en noviembre en México. A través de sus redes sociales se puede observar que le encanta viajar y posar con espectaculares modelos.