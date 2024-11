Mario Vaquerizo recibe el alta hospitalaria: 'Ahora reposo, más revisiones y paciencia'

Buenas noticias para Mario Vaquerizo. Tras la aparatosa caída que sufrió el pasado 20 de octubre en el escenario del Festival Horteralia de Cáceres, el artista, de 50 años, ha recibido el alta hospitalaria. “Por fin en casa. Gracias a todos los profesionales del Ramón y Cajal de Madrid por convertir un hospital en un paraíso, algo que no es nada fácil. Ahora reposo, más revisiones y paciencia”, ha escrito en sus perfiles públicos.

Unas palabras esperanzadoras que el cantante madrileño ha acompañado con una fotografía tomada en el mítico salón rosa de su vivienda en la que se le ve aún con el collarín al cuello. Hay que recordar que Mario tiene varias vértebras fracturadas y no puede ver con claridad. A los pocos minutos, la publicación se ha llenado de ‘me gustas’ y de cariñosos mensajes por parte de su comunidad de seguidores y otros rostros conocidos del mundo del entretenimiento como Paula Echevarría, Chenoa, Esther Arroyo y Valeria Vegas.

Mario va a apartarse temporalmente de sus labores profesionales para centrarse en volver a la normalidad. “Sigo en estado de observación, me tienen que hacer varias pruebas más. La recuperación va a ser muy tranquila y muy espaciada. Me dedicaré a hacer cosas muy puntuales”, ha explicado ante los micrófonos de Europa Press.

A pesar de todo, el cantante no pierde su característico sentido del humor y se siente contento y agradecido porque las lesiones no hayan sido más graves y por los buenos deseos que ha recibido, tanto de fans como de sus seres queridos. “La esencia de Mario Vaquerizo sigue siendo la misma, reírse de uno mismo, dar gracias a Dios por estar aquí, la caída pudo ser mortal o quedarme en una silla de ruedas. Estoy feliz y me he dado cuenta de que todo el mundo me quiere. La buena actitud, el amor y el buen rollo también acaban sanando y de eso a mí no me falta".

Alaska, el apoyo incondicional de Mario Vaquerizo

Un delicado bache en el que el vocalista de las Nancys Rubias ha estado acompañado en todo momento de su mujer Alaska, que incluso se disfrazó de Halloween para darle una sorpresa y sacarle una sonrisa en el hospital. “Está muy bien, mucho mejor, ha evolucionado muy bien. El collarín será para dos o tres meses. La vista no mejora mucho, pero de ánimo está bien y sabemos que es una cosita a largo plazo”, ha declarado la intérprete de A quién le importa este mismo lunes.

De la misma manera, la cantante ha detallado cuál es la dolencia concreta que afecta a la vista de su marido: una retinopatía de Purtscher, producida por el golpe. “Falta por saber cuánto es recuperable y cuánto le queda, poco a poco”.