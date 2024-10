Conoce a la familia de Mario Vaquerizo: sus padres, su hermana y una trágica pérdida

Mario Vaquerizo ya está recuperándose en casa de la aparatosa caída sufrida el pasado sábado durante su actuación con Las Nancys Rubias en Cáceres, un accidente que le ha provocado fracturas en varias vértebras y múltiples heridas. "La verdad, que esté vivo es guay, porque o bien me podía haber matado o me podía haber quedado paralítico. Pero gracias a Dios, creo que fue el cardado que llevaba lo que me paró el golpe", ha comentado en su llegada a Madrid, ciudad en la que vive junto a su mujer, Alaska, tras haber abandonado el Hospital Universitario de Cáceres donde había permanecido ingresado. A partir de este momento será su entorno más cercano, como su pareja, sus padres y su hermana, Marta (quien también forma parte de la banda) el que le ofrezca todo su apoyo y vele por su rápida y total recuperación. ¿Quieres conocer a la familia de Mario Vaquerizo? ¡No te pierdas el vídeo!