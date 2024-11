Antonio Orozco felicita a su hijo Jan en su 18 cumpleaños: 'Eres la fuerza que he necesitado para resistir'

En casa de Antonio Orozco han estado de celebración y, además, por todo lo alto. Jan, su hijo mayor, ha alcanzado la mayoría de edad y el artista le ha dedicado unas bonitas palabras que han conseguido emocionar al cumpleañero. "Solo te quiero decir que hace ahora 17 años 11 meses 29 días y 10 horas fue el día más bonito de mi vida", comienza diciendo el miembro del jurado de La Voz, asegurando que: "Jamás podría haber imaginado que cada día que pasara desde entonces sería mejor".

© jan_o_oficial

© jan_o_oficial

Orozco abre su corazón y reflexiona sobre lo importante que ha sido y es para él poder tener a Jan a su lado. "Eres la inspiración que necesito para escribir, toda la emoción que necesito para vivir y la fuerza que he necesitado para resistir. Lo eres todo Jan, y en mi mundo el todo eres tú", dice emocionado.

© antoniorozco10

El cantante y compositor, que ha abierto su álbum personal para mostrar algunas de sus fotos favoritas de su hijo, le dice que está "a punto de empezar el viaje más bonito de tu vida" y le pide que sea "honesto, humilde y, sobre todo, vive cada día como si fuese el último".

© antoniorozco10

© antoniorozco10

Además, en esta emotiva carta también se acuerda de la madre de Jan, Susana Prat, que falleció trágicamente en 2017. "Tu madre está muy orgullosa de ver cómo te has convertido en lo que siempre soñó. Qué bonito ha sido el viaje hasta aquí", confiesa Antonio Orozco, que concluye su mensaje con un: "FELIZ 18 CUMPLEAÑOS, HIJO MÍO 💚".

© GTRES Antonio y Jan en los Premios Goya en Valencia el 12 de febrero de 2022

Sus palabras han emocionado a sus fans y a muchos compañeros de profesión, pero sobre todo al propio Jan, que no ha dudado en responderle: "No se qué ni que decir... Eres lo mejor que me ha pasado nunca 💚 Te quiero, papá 😘".

© jan_o_oficial

A sus 18 años, Jan se ha convertido en un artista con una prometedora carrera por delante no solo como músico y compositor sino también como DJ, destacando en el mundo de la música electrónica. El hijo mayor de Antonio Orozco ha heredado el talento de su padre y toca diversos instrumentos como la batería, la guitarra y el piano, entre otros.

© jan_o_oficial

A pesar de que todavía es muy joven, le hemos visto cumplir su sueño de sacar sus primeras canciones y subirse al escenario en diferentes ciudades poniendo a bailar a cientos de personas. "2024 fue tan especial que tuve que hacerle un homenaje en mi última canción. Muchísimas gracias a toda la gente que hizo este año súper especial para mi. Os quiero ❤️", escribió hace unos días en sus redes sociales.

"El niño es mío", "Jefe", "Booooooooom" o "Vaya crack" son algunos de los piropos que suele dedicar su padre, quien está realmente alucinado con todo lo que está consiguiendo su hijo.

© jan_o_oficial

Pinchó en la discoteca Amnesia, en el Origen Fest y el Wake Up & Dream Festival, donde dijo con emoción: "Una locura. Fue increíble. Compartir escenario con la leyenda en persona @carlcoxofficial fue un sueño hecho realidad ❤️ Quiero agradecer a todas las personas que se acercaron a mí después del show para mostrarme su amor y amabilidad. Eso es lo que me hace querer seguir adelante✨ Nos vemos pronto", dijo el pasado 15 de septiembre.

Especialmente importante para él fue también lo que vivió en mayo, cuando estuvo pinchando en el Gran Premio de España. "Recordaré este día para siempre. ¡¡Gracias @motogp por la oportunidad!!", aseguró desde el circuito de Montmeló.

© jan_o_oficial © jan_o_oficial

Además de su pasión por la música, Jan también siente adoración por una persona especial: su hermana Antonella. Juntos protagonizan las fotos y los vídeos más entrañables, demostrando lo unidos que están. Jan se derrite con la niña y, siempre que tiene ocasión, no duda en dedicarle mensajes muy cariñosos. "Felicidades al amor de mi vida ❤️ Desde que apareciste en mi vida, no hay ni un solo momento en el que me quiera separar de ti. Te amoooo pequeñajaaaa", publicó el 3 de diciembre de 2023.