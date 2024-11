Arturo Requejo, exconcursante de GH, a punto de perder a su mujer y a su bebé en Letur por la DANA

Arturo Requejo ha estado a punto de perder a su pareja, la profesora de yoga Tamara Vera, y a su hijo Sua, que está a punto de cumplir dos años, tras el paso de la DANA por su pueblo, Letur. Desde hace algún tiempo, Arturo regenta un restaurante en esta localidad de la Sierra del Segura y fue allí donde su novia y su bebé vivieron momentos de auténtico terror. "Tenían el agua por los tobillos. Estuvieron tres horas llamando al helicóptero", contó el exconcursante de Gran Hermano en sus redes sociales. Afortunadamente, todo quedó en un susto, ya que el agua cedió y pudieron ponerse a salvo. "Me siento muy afortunada por estar a salvo. Y muy triste e impotente de no poder haber hecho nada por las personas desaparecidas”, señaló Tamara.

© arturoecolife

Aunque su historia ha tenido un final feliz, Requejo no para de pensar en lo que podría haber ocurrido. "Me podía haber quedado sin mujer y sin hijo por falta de un helicóptero de rescate, porque estaban atrapados", lamentó. Además, "he perdido vecinos, he perdido amigos, he perdido clientes, he perdido mi negocio y no sé por cuánto tiempo".

© Getty Images

En declaraciones a El Mundo, el exconsursante sostiene que "todas estas cosas se pueden prever". "Habría que haber desalojado a la gente que vive en plena rambla, en el cauce del río. Si un helicóptero de rescate hubiese llegado a tiempo, se habría podido salvar el matrimonio que sigue desaparecido. Los equipos de rescate llegaron tarde".

© arturoecolife

Después de su ruptura con la cantante Merche, Arturo mantuvo un romance fugaz con Alexia Rivas. Sin embargo, fue Tamara quien le robó el corazón en junio de 2020. Tal y como explicó en una entrevista concedida a Outdoor, ambos comparten "la misma energía y las mismas ideas en cuanto a la vida". La felicidad de la pareja se multiplicó el 12 de diciembre de 2022 con la llegada de su primer hijo en común, Sua, el cuarto para Arturo, quien tiene dos hijos que viven en California y otro en Francia.