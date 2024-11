Rozalén, rota de dolor tras visitar su pueblo, Letur, totalmente arrasado por la DANA: 'Faltan cinco de los nuestros'

La cantante Rozalén llegó el jueves por la tarde a Letur, su pueblo, para arropar a sus familiares y amigos tras la tremenda riada que partió esta bella localidad de la Sierra del Segura en dos, dejando numerosos destrozos y provocando la desaparición de cinco vecinos. "El nivel de destrucción es bestial, impacta mucho, la realidad, por desgracia, supera la ficción, lo material está claro que lo vamos a levantar, pero queremos que localicen a los no localizados, eso es lo primordial", dijo la artista en declaraciones a la Cadena Ser.

© Getty Images

Junto al alcalde de la localidad, Sergio Marín, Rozalén comprobó la trágica situación en la que se encuentra el municipio, de poco más de 900 habitantes. "Yo nací en Albacete, pero me he criado aquí, es el pueblo de mi madre", señaló, recordando que allí es una más. "Aquí no soy Rozalén, aquí soy la Mari Ángeles, y estamos todos juntos". "En un pueblo tan pequeño todos somos familia entonces lo que le pasa a uno le pasa a todos. Que las ayudan que están prometiendo que lleguen y que en una semanas cuando esto baje y no de tanta audiencia pues que la gente no se olvide del pueblo", añadió ante varios medios de comunicación.

Al margen de estas declaraciones, la artista, de 38 años, plasmó sus sensaciones en una carta enviada a El Diario. "Cuesta entenderlo sin verlo y cuesta verlo sin romperse. Nunca piensas que esas catástrofes que se ven por la tele le pueden tocar a los tuyos", lamentó.

© TVE

Aunque el escenario es desolador, la preocupación real de Rozalén y es que "faltan cinco de los nuestros… Y han despedido a una de nuestras vecinas". La cantante finalizó su artículo con un mensaje de esperanza. "Letur volverá a ser 'el sitio de nuestro recreo', nuestro 'dónde', nuestro 'entonces'. Volverá el aroma a lumbre, a romero, a tomillo y a lavanda. Os aseguro que los letureños tienen una fuerza impresionante. Saben lo que es resistir y resurgir".

© Getty Images

Rozalén siente un profundo cariño por Letur, el pueblo en el que pasó su infancia y donde descansan los restos mortales de su padre, Cristóbal Rozalén, fallecido en febrero de 2022. Hace nueve años, la cantante grabó el videoclip de Ahora entre los portalicos, arcos de entrada, puentes y miradores de esta bella localidad, y es la impulsora del festival de música LeturAlma, que desde 2017 está revolucionando la Sierra del Segura.