Quién es Tatiana Trouboul, la mujer que se va a casar con el portero de moda del fútbol español: David Raya

Han pasado dos años y tres meses desde que hicieron pública su relación, mientras disfrutaban de unas románticas vacaciones en Santorini (Grecia) a bordo de un lujoso yate. Llevaban ya un tiempo saliendo, pero fue durante aquel verano de 2022 cuando quisieron proclamar a los cuatro vientos lo que sentían el uno por el otro. Desde entonces hasta ahora, David Raya y Tatiana Trouboul no han hecho más que afianzar su noviazgo, cuyo próximo capítulo será -si nada ni nadie lo impide- su gran boda.

El portero de moda del fútbol español, actualmente titular indiscutible en la selección nacional, se ha comprometido con su chica tras una pedida de mano que tenía lugar recientemente. "Dijo que sí", contaba él mismo el pasado fin de semana en su perfil público junto a una serie de imágenes donde salen abrazados y besándose, rodeados de velas encendida, compartiendo ese momento único de cuando él se arrodilla ante ella con el anillo en mano para hacerle la gran pregunta.

La afortunada, por su parte, también se manifestaba después: "Hace dos días que sucedió y aún no puedo creerlo. Gracias a todos por los mensajes que estamos recibiendo. Estar en una nube y ver cómo la gente a nuestro alrededor nos anima nos llena el corazón aún más”, expresó. Horas después, apostillaba con humor: "Quién me iba a decir a mí, que después de un día tan largo, me iban a pedir matrimonio", a lo que el guardameta respondía: "Sorpresa sorpresa".

Para muchos una gran desconocida, Tatiana es una exuberante modelo de ojos verdes que, poco a poco, se está abriendo camino en su faceta de influencer. Cuenta con 20,2 mil seguidores en Instagram, donde hace partícipes a sus fans de su gusto por las últimas tendencias y de sus experiencias personales con David. Entre estas últimas, están sus viajes a lugares paradisíacos o a ciudades tan emblemáticas como París.

La maniquí tiene 25 años pero muy pronto cumplirá los 26, tres menos que el deportista barcelonés, quien acaba de alcanzar los 29 (el pasado 15 de septiembre). Además del modelaje, Tatiana tiene inquietudes por formarse académicamente, ya que está apuntada a la Universitat Oberta de Catalunya. Así consta en su perfil profesional, donde se dice que empezó sus estudios en este centro online en 2021 y planea acabarlos en 2026. No se especifica qué grado está estudiando, pero viendo sus intereses lo más lógico es que fuera en Artes, Diseño y Creación Digitales o Multimedia.

La pareja vive en el municipio londinense de Barnet junto a su perro Goku, de raza xl Bully, en esta etapa de su vida donde el guardameta está despuntando como nunca en su equipo de la Premier League. Se trata del poderoso Arsenal que, además, está entrenado por otro compatriota como es Mikel Arteta. Cabe recordar que el técnico vasco está más que asentado en Reino Unido, donde vive desde hace años con su mujer, la bellísima modelo y actriz Lorena Bernal.

De nombre completo Tatiana Trouboul Quesada y nacida en España, ella siempre ha sido un apoyo en la carrera de David Raya desde que comenzó su romance. Desde su llegada a los 'gunners' a la conquista de la UEFA Nations League o la última Eurocopa con 'La Roja', la modelo viaja con su chico allá donde haga falta. "No sabes lo feliz que me hace verte cumplir sueños (…) Enhorabuena, mi vida, estoy muy orgullosa de ti, de verte crecer y sobre todo de poder estar a tu lado celebrándolo y disfrutando de tu felicidad y de tus logros. Te mereces lo mejor del mundo", le transmitió entonces.

