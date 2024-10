Marina Valdés, reportera de laSexta, encuentra a su cuñada 'sana y salva' tras horas atrapada por la DANA

El horror de la DANA no da tregua aunque entre tanta oscuridad encontramos historias con final feliz. Una de ellas es la de Sandra, cuñada de la reportera Marina Valdés, de laSexta. Fue la propia Valdés quien, desde la localidad de Utiel, compartió con alivio el paradero de su familiar tras horas de angustia. "Ante este panorama", decía Iñaki López en Más Vale Tarde, "nos gusta recuperar de vez en cuando alguna buena noticia y hoy hemos tenido una que afecta a una de nuestras compañeras a la que queremos con locura y ardor guerrero, ahí la tienen, Marina Valdés, que no dabas con tu cuñada después de horas y horas tratando de llamarla por teléfono y no había manera. ¿Qué pasaba", preguntaba el presentador al darle paso en directo.

© laSexta

"Ha sido una noche y una mañana muy angustiosa. Mi cuñada se llama Sandra, trabaja en el polígono El Oliveral de Ribarroja, terminó su jornada laboral a las tres y justo en ese momento empezó a llover tanto que decidió esperar", contaba la periodista.

Sin embargo, en vez de calmarse la situación se fue complicando en cuestión de segundos hasta que "el agua rompió la puerta de hierro de la nave y alcanzó una altura de dos metros". Tanto Sandra como sus compañeros subieron al primer piso para ponerse a salvo y allí se refugiaron a la espera de ser rescatados. "Lo que ha generado muchísima angustia es la comunicación intermitente", comentaba Marina, quien solo pudo hablar con su cuñada en dos ocasiones, la primera, el martes por la noche y la segunda, a las cinco de la madrugada. En esa última conexión, contaba que "el agua no había llegado al piso de arriba, que estaban más o menos bien, que tenían algo de comida y bebida y que allí estaban aguantando".

© laSexta

La llamada de alivio se produjo el miércoles al mediodía. "Hasta las 12:30 horas no hemos vuelto a saber de ella, cuando ha conseguido salir por su propio pie junto con otros 25 compañeros andando por la A-3 desde Ribarroja hasta Paterna, que es donde está su casa, tres horas andando hasta que ha llegado sana y salva", informaba Valdés con una sonrisa mientras en pantalla aparecía una foto de su cuñada haciendo el gesto de la victoria. "No sé como ha podido salir, pero estoy muy contenta y si me está viendo le mando desde aquí un abrazo y un beso. Espero que descanse y se recupere", finalizaba.

La Comunitat Valenciana intenta recuperarse de la peor DANA del siglo en España, que ha dejado casi un centenar de muertos en esa región, además de un inmenso escenario de daños en carreteras, calles e infraestructuras de numerosas localidades de la provincia. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará este jueves el Centro de Coordinación Operativo Integrado (CECOPI) de la Comunitat Valenciana para conocer el estado de las labores de emergencia tras la dana y también lo hará el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.