Rescate milagroso en Valencia: un héroe anónimo salva a una mujer arrastrada por la riada

En medio de toda tragedia siempre hay esperanza e historias que nos han creer que el ser humano es maravilloso. Dicen que es en las situaciones extremas cuando sale lo mejor y lo peor de las personas y en el caso que nos atañe, sin duda, se dejó ver la parte más extraordinaria. Y es que la histórica DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que ha asolado estos días la Comunidad Valenciana han dejado decenas de escenas dramáticas pero también historias increíbles como la de una mujer que fue arrastrada por una corriente en Catarroja y que milagrosamente salió ilesa gracias a la ayuda de un vecino anónimo, quien arriesgó su propia vida por evitar una tragedia.

La escena, que rápidamente empezó a difundirse por las redes sociales, fue identificada por María, hermana de la víctima, quien reconoció a Conchi completamente a merced de un fuerte torrente mientras intentaba salvar su vehículo en una calle completamente inundada mientras los vecinos chillaban desesperados desde los balcones sin poder ayudar.

Pero afortunadamente, alguien pudo salvarla, tal y como relataba su hermana María en el programa Y ahora Sonsoles. "Estaba muy pendiente del teléfono ese día y, en cuanto vi ese vídeo, supe que era mi hermana", relataba. "No me podía comunicar con ella ni con mi cuñado, y luego me confirmaron que sí: era ella" añadía sabiendo ya que su hermana estaba bien.

Conchi regresaba de su jornada laboral cuando se topó con su calle anegada y un nivel de agua que subía rápidamente. Como otros vecinos que intentaban proteger sus vehículos, intentó mover su furgoneta, pero la fuerza de la corriente la arrastró sin darle tiempo a reaccionar. "Lo poco que he podido hablar con ella me dijo: 'Pensé que iba a morir en ese momento'", comentó María, al describir la breve conversación que tuvo con su hermana después del incidente.

© Getty Images

Como hemos señalado anteriormente, algunos vecinos refugiados en las partes altas de sus casas captaron la angustiosa escena alertando con sus gritos por si alguien pudiera ayudar. De repente un hombre apareció de la nada y le gritó a Conchi que se agarrara. "Ella se agarró, pero en el vídeo se ve cómo se vuelve a soltar", contó María visiblemente emocionada. Pero finalmente, ese mismo hombre consiguió sujetarla y salvarle la vida. "Espero algún día conocer a ese hombre porque, si no fuese por él, mi hermana no estaría contándolo. Ese hombre la salvó", dijo María quien se mostró muy agradecida con este héroe anónimo que logró rescatar a su hermana y llevarla a una zona segura, un edificio de viviendas, al que pudieron acceder después de que al agua reventara el portal.

Ahora todos los esfuerzos tanto de Conchi como de su hermana María se concentrar en econtrar a este hombre para agradecerle su generoso gesto, tal y como han confesado en el programa La Mirada Crítica

© Getty Images

La DANA que ha afectado principalmente al este del país ha dejado hasta el momento un balance provisional de 95 muertos, 92 en la Comunidad Valenciana, dos en Castilla-La Mancha y otro en Andalucía, según la información facilitada por el Gobierno. Estos datos colocan este desastre natural como uno de los más graves de los últimos 75 años, por delante incluso de la riada de Biescas (Huesca) en 1996 con 87 fallecidos y la riada del Turia en 1957, en la que perdieron la vida entre 80 y 100 personas.