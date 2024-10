Última hora de la DANA: Al menos 95 fallecidos y a punto de arrancar la fase de búsqueda y rescate de los desaparecidos

El histórico temporal que sacude a nuestro país desde el martes ha conmocionado a todos los españoles, que con el corazón en un puño, están pendientes a cada minuto de cómo evoluciona la situación. La DANA que azota España es ya histórica por ser la peor gota fría del siglo XXI tras adquirir este nivel de devastación. A su paso, ha dejado un panorama desolador en varias comunidades autónomas, siendo Valencia y Albacete una de las zonas más afectadas. Casas destrozadas, coches convertidos en barcas, las calles como ríos y lo peor de todo, las víctimas que ascienden según los últimos datos del Gobierno a más de 90, a las que hay que sumar las decenas de desaparecidos.

Todos los medios nacionales del país han paralizado sus escaletas para focalizarse en este terrorífico hecho. Se busca a los desaparecidos a gritos, por el fango, entre los coches. Están siendo las 24 horas más dolorosas para miles de personas, atrapadas, que lo han perdido todo. Pero aunque el temporal haya cesado en la zona del mediterráneo, quedan muchos días por delante para recobrar el pulso, en los que enfrentarse a todos los daños que la DANA ha provocado.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los policías locales, la DGT, los organismos de protección civil, la Guardia Civil y la UME (Unidad Militar de Emergencias) están participando en las labores de rescate, en el achique de agua, y en la ayuda de todos aquellos que les necesiten, rescatando a más de 25.000 civiles. Una de las zonas más afectadas por el paso de la DANA, que aterrizó el sábado en la cuenca del Guadalquivir, ha sido la Comunidad Valenciana: Torrent, Paiporta, Chiva, Cheste, Utiel, donde cayeron 200 litros por metro cuadrado, Alfafar y Masanasa. Un horror que también ha destrozado la vida de los habitantes de Letur (Albacete), El Ejido (Almería) y Álora (Málaga). Y que continúa extendiéndose por Andalucía golpeando con fuerza las provincias de Huelva, Sevilla, Cádiz y Málaga. Por ello, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha tenido activados los avisos de nivel amarillo y naranja por lluvias y tormentas durante toda la jornada.

El Gobierno ha decretado tres días de luto oficial por las víctimas de la DANA: los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre. El Ministerio del Interior ha constatado que la situación provocada por la DANA en Valencia y Castilla-La Mancha "ha superado el punto de máxima gravedad," y que la preocupación ahora se centra en determinadas áreas de Cádiz y Sevilla. Precisamente en la capital andaluza ha comenzado a notarse la crecida del Río Tamarguillo, que alcanza ya algunas zonas agrícolas en el entorno de Valdezorras. Desde la Diputación han anunciado los cortes de varias carreteras debido a la formación de balsas de agua en ellas. En Jerez de la Frontera han habilitado el Polideportivo de Guadalcacín para recibir a todos aquellos que lo necesiten, ya que aquí el aviso rojo está activo hasta la doce de la noche y hay daños en comercios, centros educativos, y algunas viviendas han sido desalojadas. A partir de mañana, podrán volver a la normalidad porque el aviso para a ser amarillo.

En las próximas horas se pone el ojo en Tarragona, donde se han activado los avisos naranjas porque pueden llegar a caer 80 litros. Además, se pueden formar tornados ya que es una zona propensa a estos fenómenos. También mucha precaución en el sector del golfo.

Fase de búsqueda y rescate

A última hora del día, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha afirmado en la Cadena Ser que la Unidad Militar de Emergencias (UME) se está volcando en las labores de rescate y ha asegurado que hay 1.205 militares en la zona, además de otros 55 efectivos del Ejército de Tierra y un total de 301 vehículos pesados realizando maniobras en las casas y ayudando a personas que no pueden salir de sus viviendas. "Se va a seguir toda la noche con estas labores, pero mañana, aprovechando que las previsiones meteorológicas son mejores, hay que empezar la segunda fase, que es la fase de búsqueda y rescate. Algunas personas están atrapadas, pero hay muchas otras que no sabemos si están desaparecidos o no. Es la gran incógnita en este momento, cuántas personas desaparecidas hay, y precisamente por eso, la UME va a poner en marcha el operativo porque no se puede actuar hasta que no haya una limpieza y el tiempo sea mejor", ha señalado.

La Ministra también ha asegurado que tanto el Ejército de Tierra como el de Aire van a colaborar en las labores con helicópteros y drones: "Es agotador, es durísimo lo que están viviendo también las experiencias personales, pero garantizar que la UME va a estar volcada el tiempo que haga falta. Es un drama de una enorme magnitud que nos tiene a todos conmovidos". También ha explicado que si hiciera falta, "ayudaríamos al abastecimiento de las poblaciones".

Por su parte, el Presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha compadecido esta noche a las 21:30 horas para explicar que "tras acabar las labores diurnas, los datos son: 70 evacuaciones aéreas, 200 rescates terrestres. Creemos que rescatables en tejados y azoteas no quedaría nadie, salvo sorpresa". Según ha informado la Agencia EFE, la Guardia Civil también está colaborando en la identificación de cadáveres, como policía judicial, y ha enviado a Valencia un equipo especializado en identificación del servicio de criminalística que se han desplazado desde Madrid.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha enviado este miércoles su "total solidaridad" con España por el temporal de lluvia que ha asolado el este de la península y que deja ya al menos 95 muertos, en su mayoría en la Comunidad Valenciana: "Mi más sentido pésame a las familias de quienes perdieron la vida como consecuencia de las devastadoras lluvias e inundaciones en España, y mi total solidaridad con el Gobierno y el pueblo español".

Sin suministro eléctrico

El paso de la DANA por la provincia de Valencia provocó cortes de luz a unos 150.000 clientes. Durante el día del miércoles han restablecido el servicio eléctrico a unos 42.000 afectados. Sin embargo, aún quedan 113.000 personas que no disponen de corriente eléctrica en sus domicilios. A esto se suma que en algunas de las zonas afectadas tampoco hay cobertura y es imposible ponerse en contacto con sus familiares. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado trabajan por abrir camino de nuevo para que puedan acceder a los servicios de emergencia, medicinas y también alimentos y suministros básicos.

La Fundación Reina Sofía, ha dotado con 50.000 euros un fondo de emergencias específico para proporcionar alimentos y productos básicos a la población afectada por el temporal sufrido en las provincias de Valencia, Albacete, Málaga y Cádiz, principalmente.



Carreteras cortadas y vuelos suspendidos

Los efectos de la DANA se notan también en las carreteras, transporte público y trenes de Cercanías y Alta Velocidad. Más de 70 carreteras están afectadas por las intensas lluvias que han provocado el desbordamiento de ríos y las inundaciones. La última hora de la DGT es: Valencia, cortadas: A-3, Chiva y Mislata. A-7, en L'Alcúdia, y Sagunto. V-30, Mislata. V-31 y CV-36, Horno de Alcedo y Silla. N-3, Villar de Olmos y Utiel. CV-33, Torrent. CV-35, Titaguas. CV-50, Alzira. En Castilla la Mancha, afectadas: Cuenca, intransitable: A3, Atalaya del Cañavate y Minglanilla, hacia Valencia. CM-215, Landete. Guadalajara, cortada: CM-2015, Villar de Cobeta. GU-958, Terraza. GU-952, Luzaga. Y en Andalucía: Granada: A-4200, Rio de Baza. GR-9109, Cullar. GR-4104, El Bejarín. Málaga: A-357 y A-7054, Rivera. Sevilla: A-8029, Trujillo. SE-5206, La Gironda. SE-6300, Lebrija. Cádiz: AP-4 y A-382, Guadalcacín.

Aún queda mucho trabajo. Según fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT), de los 5.000 vehículos que quedaron bloqueados en las autovías A-3 y A-7 y en la V-31 a causa de las inundaciones desde la tarde del miércoles, a las 18:00 horas quedaban pendientes de retirar unos 700 turismos en la V-31, 200 en la A-3 y 25 en la A-7, así como unos 60 camiones en la V-31. En total, quedan unos mil vehículos por retirar de la Comunidad Valenciana.