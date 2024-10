Lara Dibildos habla del momento más duro de su vida cuando tuvo cáncer y sufrió problemas de alimentación

Lara Dibildos ha vuelto a contar con el apoyo de su ex Álvaro Muñoz Escassi en una noche muy especial para ella. La actriz acudió al estreno en Madrid de su obra de teatro Inmaduros en compañía de su novio, Carlos Marturana, y de su ex y padre de su hijo Álvaro. La hija de Laura Valenzuela ha vuelto a encontrar la ilusión junto a su chico, con el que mantiene una relación desde hace unos meses y, pese a que se llevan 14 años de diferencia, están muy enamorados, como así lo demostraron en la premiere de Inmaduros, una obra que estará en cartel hasta el próximo 22 de diciembre en el Teatro Reina Victoria de Madrid.

Como es habitual, en un día tan especial para ella, Lara ha contado con la presencia de Escassi, con quien siempre ha mantenido una excelente relación de apoyo mutuo. "Somos familia", revela la actriz cuando le preguntan por el padre de su hijo en declaraciones a la agencia Europa Press. La actriz es madre de Fran, nacido de su relación con Fran Murcia, que tiene 26 años y vive independizado en Estados Unidos, y de Álvaro, de 17 años, que comparte con Muñoz Escassi, y ahora estudia en Madrid. "El mayor es muy currante, cosa que yo he intentado enseñarles a los dos, y el otro está estudiando, es un poco más desastre", admite dada su juventud. Al hablar de sus hijos, ha tenido un cariñoso recuerdo para sus padres, José Luis Dibildos y Laura Valenzuela, que siempre la apoyaron y le dieron buenos consejos. "Lo que me pidieron siempre es tú dedícate a lo que quieras, que es lo que le digo ya a mis hijos, pero lo que quieras, cúrratelo como la que más, incluso un poquito más al principio, porque tienes que demostrar", revela mientras reconoce que si la vieran ahora subida en este teatro y con la compañía de Carlos Sobera, estarían muy orgullosos.

La etapa más dura de su vida

La actriz está en un momento muy feliz de su vida y confiesa que se siente muy satisfecha de haber dejado la tele y haber optado por los escenarios. "Sí, la vida es que es así, pasan trenes que lo puedes coger o no, yo lo cogí y es de lo que que más me alegro porque aquí sigo, han pasado tantos años", asegura en relación a su profesión como actriz. La presentadora habló recientemente en una entrevista para Lecturas sobre los problemas que ha sufrido a la largo de su vida, como el cáncer de tiroides que le diagnosticaron al cumplir la mayoría de edad o los problemas de anorexia y bulimia que sufrió después a consecuencia de su enfermedad.

"Para mí es algo vivido y superado", se ha sincerado en declaraciones a la agencia Gtresonline a su llegada al estreno. "Todo pasa, pero hace falta ayuda, mucha ayuda de profesionales, que es fundamental y también mucha ayuda de familiares amigos, pues es difícil, superarlo uno solo es muy complicado", ha reconocido con el fin de ayudar a otras personas que puedan estar pasando por el mismo problema. Lara comenta que ha sido un proceso que le costó, porque al principio no entendía bien lo que le estaba pasando. "Tuve que luchar contra un cáncer, como muchísima gente, y cuando todos los días te levantas pensando en que quieres vivir y que quieres superarlo y un día estás curada, es la mayor felicidad, pero de repente te das cuenta que tu vida ya no sabes por donde va. Vas sin rumbo, ya no te levantas pensando en tengo que vivir, quiero vivir, sino qué voy a hacer ahora con mi vida. Y te pierdes un poco y más cuando eres tan joven como lo era yo", lamenta. La actriz afortunadamente puede ver ahora los problemas vividos con distancia después de haberlos dejado atrás. "Aquello fue difícil, no fue nada fácil, y hay que tener también mucha fuerza de voluntad, pero vamos, que ya está, prueba superada", confiesa con una sonrisa.

A su lado siempre ha estado Álvaro Muñoz Escassi, uno de sus grandes apoyos, como así ha manifestado. "Nos hemos apoyado desde hace ya muchos años, pero sí es cierto que cuando mi madre, no solamente cuando falleció, sino desde antes que ya estaba muy malita y yo lo estaba pasando muy mal, él estaba ahí", reconoce Dibildos, que ha sido también un pilar fundamental para su ex tras el revuelo que suscitó el fin de su relación con María José Suárez.