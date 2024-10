Risto Mejide se rompe en pleno directo al confesar que tiene familiares afectados por la DANA en Valencia

Risto Mejide se emocionó al confesar en pleno directo que tiene familiares afectados por la DANA en Valencia. El presentador, al que relacionan con la actriz Grecia Castta, con la voz entrecortada dijo que había vivido horas de angustia hasta dar con el paradero de sus seres queridos.

© Cuatro

"Con su permiso y sin que sirva de precedente, porque aquí yo soy el que menos pinta, lo importante son las gradas y la gente que ha venido a explicar su historia. Yo les voy a decir una cosa... Hoy... Hoy...", comenzó diciendo en Demos: el gran sondeo, su nuevo programa en Cuatro. En ese momento, la emoción le impidió seguir hablando y recibió un caluroso aplauso.

© Getty Images

© Europa Press

© Getty Images

Ya más calmado, pidió "perdón" y continuó hablando. "Hoy ha sido un día complicado para mucha gente y quizás yo he vivido un trocito muy pequeño de esa angustia que debe estar viviendo mucha gente", señaló. "Los que me conocéis sabéis que tengo familia en Valencia... y durante varias horas he intentado ponerme en contacto con ellos, ha sido imposible, las comunicaciones no funcionaban, hasta que finalmente he podido saber que estaban todos bien. He podido experimentar en mis propias carnes lo que, lamentablemente, mucha gente ahora mismo está experimentando", añadió totalmente devastado.

Risto Mejide, de 49 años, no dio más datos sobre sus familiares afectados por la peor DANA del siglo en España, que ha dejado casi un centenar de muertos en Valencia, además de un inmenso escenario de daños en carreteras, calles e infraestructuras de numerosas localidades de la provincia.

© Cuatro

Así es la familia de Risto

Cabe recordar que el presentador se reconcilió con su madre en mayo de 2023 tras cuatro años sin hablarse debido a una fuerte discusión. "De las mejores decisiones de mi vida: reconciliarme con mi madre. Gracias mamá. Como te he puesto en la dedicatoria: Te quise, te quiero y te querré. Jamás lo olvidemos. Feliz día de la madre", publicó junto a una foto en la que aparecían abrazados.

© ristomejide

Antes de pelearse, Risto y su madre mantenían una excelente relación y el publicista hablaba de ella en casi todas las entrevistas que concedía. "Soy hijo de psicóloga, y mi madre se sacó la carrera cuando ya estaba crecidito. Así que he pasado todos los test del mundo. He crecido sabiendo todo de mi personalidad", declaró en 2014 en El País. "Aparte de ser mi mejor amiga ha sido siempre referencia en todo", añadió.

El presentador también ha hablado en alguna ocasión de su padre. "Se llama Ricardo, médico en Barcelona, una persona muy conocida por su mal humor", contó en 2012, en el programa de EFE Radio La hora de Luján. Pese a ello, se siente muy orgulloso del carácter de su progenitor. "De esos polvos vienen estos lodos, dicen", bromeó.