Amaia Montero vuelve a la música y lanza por sorpresa su nuevo single: 'La tormenta perfecta'

Tras el revuelo mediático causado en los últimos días después de que La Oreja de Van Gogh anunciara la repentina marcha de Leire Martínez a través de un comunicado — el pasado 14 de octubre — todos los focos se pusieron en Amaia Montero. Fue la propia artista quien desmintió los rumores sobre su posible regreso al grupo junto a sus "hermanos" y declaró que volvería a la música "si me dejan". Un regreso con el que sus seguidores llevan años soñando. Pues bien, esa espera ha llegado a su fin después de que este martes haya presentado su último sencillo: 'Tormenta perfecta'.

© @amaiamonterooficial

La cantante ha sorprendido al anunciar a las 20:00 horas de este martes, 29 de octubre, el que se convierte en su primer single en solitario tras su parón musical. El tema lleva por título La tormenta perfecta, y lo ha lanzado de forma inminente publicando la portada del single. En ella, aparece Amaia Montero en blanco y negro, sobre una cama, de espaldas y con el pelo tapando su rostro. Un deseado y emocionante anuncio en el que también ha explicado cómo se ha formado su nuevo proyecto musical: "Un 9 de enero del año 2014, subía feliz las escaleras de un avión rumbo a los estudios Kensaltown en Londres. Conmigo llevaba 10 canciones debajo del brazo que había seleccionado tras muchos meses de composición. Os podéis imaginar la energía tan especial de ese momento. El caso es que, cuando llegué a Kensaltown, me enamoré de todo lo que se respiraba en ese estudio, y esa magia que viví en ese tiempo se quedó grabada en “Si Dios quiere, yo también”, porque, como diría un gran amigo mío, todo se graba", ha comenzado explicando.

Amaia Montero ha querido volver a lo grande con una canción que tenía guardada desde hace más de diez año: "Cuando llegó el momento final de decidir el orden de las canciones, me topé con ella y, aunque se me rompió un poco el corazón, pudo más mi cabezonería de hacer un disco de 10 canciones, así que la dejé fuera. Pasaron los años, 10 para ser exactos, y hace un mes me la encontré en un archivo y pensé: “¿…y por qué no?”. Pensé en ella y en vosotros. Era el momento de haceros un regalo, compartirla con vosotros, porque me dais todo el amor del mundo y os lo merecéis todo", ha explicado. Una publicación que enseguida se ha llenado de mensajes positivos y sobre todo, de agradecimiento por su regreso a la música.

© Europa Press

La intérprete de El regalo más grande ha estado apartada del foco mediático y centrada en su carrera profesional en solitario. Después de dos años sin subirse a un escenario, volvió por todo lo alto con una aparición estelar en uno de los conciertos de Karol G en el Santiago Bernabéu de Madrid, donde interpretó junto a la arista colombiana su mítico tema, Rosas. Un instante en el que la magia se apoderó del estadio, devolviendo la ilusión a todos sus seguidores, que entonaron con ella toda la canción. Una actuación viral y muy emocionante que provocó que se empezara a especular sobre su regreso. De hecho, tras su colaboración fue la propia Amaia la que anunciaba que volvía a la música "relativamente dentro de poco", pero no quiso dar más detalles al respecto.

© amaiamonterooficial

Cuando La Oreja de Van Gogh anunció la salida de su vocalista, Leire Martínez, todas las miradas se pusieron sobre Amaia y el mundo de la música se dividió, ya que muchos entendieron que esta situación podría tratarse de un puzle: sale Leire Martínez y su pieza la reemplaza Amaia Montero regresando así junto a Pablo Benegas, Álvaro Fuentes, Xabi San Martín y Haritz Garde. Pero nada más lejos de la realidad, porque la cantante solo ha estado volcada en su nuevo trabajo, después de su último álbum, Nacidos para creer, en 2018. "Esto es una locura. Es demente ya, por favor. Se lo están inventando todo. ¿Yo he dicho, o algún componente del grupo, ha dicho que yo vaya a volver a La Oreja? Ni del grupo ni de la otra parte". De hecho, la cantante ha sido muy tajante con lo que está sucediendo: "No tiene nada que ver conmigo (la salida de Leire). Se lo inventan. Por eso no digo nada, porque nadie me ha dado vela en este entierro, ni la quiero", contestó, muy tajante, la propia Amaia Montero cansada de los rumores en el programa de TardeAR.

© Getty Images

Letra de La tormenta Perfecta

Si quieres venir conmigo esta noche, sabes que no hay nada que explicar.

Quiero dejarme llevar. Ni luna ni mar, ni cielo ni estrellas, sólo un cuerpo a cuerpo para dos que no podrás olvidar.

Tú para mí, eres calor, eres más de lo que puedas pensar. Una tormenta perfecta que viene y se va.

Me haces sentir que soy única para ti, que no me cuesta vivir ahora contigo, y mañana puede que sin ti.

Si quieres subir conmigo en mi coche, sólo te pondré una condición: que no me hables de amor.

Prometo mentir si olvidas mi nombre. Haz de tu silencio mi perdón con esta declaración.

Tú para mí, eres calor, eres más de lo que puedas pensar. Una tormenta perfecta que viene y se va.

Me haces sentir que soy única para ti, que no me cuesta vivir ahora contigo, y mañana puede que sin ti.

Quédate conmigo, quédate esta noche, no te vayas nunca de mí.

Tú para mí, eres calor, eres más de lo que puedas pensar. Una tormenta perfecta que viene y se va.

Me haces sentir que soy única para ti, que no me cuesta vivir ahora contigo, y mañana puede que sin ti.